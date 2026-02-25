Тепер же Мілан та прилеглі регіони приймуть нову гучну спортивну подію. З 6 по 15 березня відбудуться 14-ті зимові Паралімпійські ігри, повідомляє Суспільне Спорт.
До теми Адміністрація Трампа підтримала допуск російських спортсменів до Паралімпіади-2026
Хто представить Україну на Паралімпіаді?
Серед 55-ти країн-учасниць змагань буде і Україна. Наша збірна отримала 25 ліцензій, тож відправиться в Мілан у складі 35-ти спортсменів.
З них буде десять гайдів та 25 паралімпійців. Це рекордна кількість ліцензій для нашої країни за всю історію зимових Паралімпійських ігор. Раніше найбільше наших параатлетів було у 2014 році (23).
|
ВИД СПОРТУ
|
СПОРТСМЕНИ
|
Лижні гонки та біатлон
|
Григорій Вовчинський
|
Лижні гонки та біатлон
|
Олександр Казік
|
Гірськолижний спорт
|
Максим Гелюта
|
Сноубординг
|
Владислав Хільченко
Загалом наша країна буде представлена у чотирьох видах спорту. Серед учасників також буде і відомий тревел-блогер Владислав Хільченко, який є автором та ведучим ютуб-шоу "Однією правою".
Церемонія відкриття зимової Паралімпіади пройде 6 березня у Вероні. Україна бойкотуватиме цей захід через допуск Росії та Білорусі до змагань.
Як з Росії та Білорусі зняли санкції?
- Після початку повномасштабної війни в Україні Росія та Білорусь опинились під санкціями у світі спорту. Команди не допускаються до міжнародних змагань.
- При цьому індивідуальні атлети можуть брати участь в турнірах під нейтральнм прапором. Для цього їм треба довести свою непідтримку війни та неналежність до військових структур своїх країн.
- Проте Міжнародний паралімпійський комітет вирішив піти на зустріч терористам. Організація дозволила параатлетам з Росії та Білорусі не просто брати участь в Іграх, а ще й під своїм прапором та гімном.
- Це рішення обурило чимало європейських країн. Вже відомо, що, окрім України, бойкотувати відкриття зимової Паралімпіади будуть Польщя, Латвія, Фінляндія та Естонія.
- Загалом на Ігри завітають чотири білоруси та шість росіян. Раніше допуск представників країн-агресорок до Паралімпійських ігор прокоментува скелетоніст Владислав Гераскевич.