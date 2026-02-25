Тепер же Мілан та прилеглі регіони приймуть нову гучну спортивну подію. З 6 по 15 березня відбудуться 14-ті зимові Паралімпійські ігри, повідомляє Суспільне Спорт.

До теми Адміністрація Трампа підтримала допуск російських спортсменів до Паралімпіади-2026

Хто представить Україну на Паралімпіаді?

Серед 55-ти країн-учасниць змагань буде і Україна. Наша збірна отримала 25 ліцензій, тож відправиться в Мілан у складі 35-ти спортсменів.

З них буде десять гайдів та 25 паралімпійців. Це рекордна кількість ліцензій для нашої країни за всю історію зимових Паралімпійських ігор. Раніше найбільше наших параатлетів було у 2014 році (23).

ВИД СПОРТУ СПОРТСМЕНИ Лижні гонки та біатлон

(ураження опорно-рухового апарату) Григорій Вовчинський

Дмитро Середа

Сергій Романюк

Серафім Драгун

Олександр Алексик

Павло Баль

Василь Кравчук

Тарас Радь

Григорій Шимко

Ірина Буй

Людмила Ляшенко

Олександра Кононова

Богдана Конашук Лижні гонки та біатлон

(порушення зору) Олександр Казік

Анатолій Ковалевський

Ярослав Решетинський

Дмитро Суярко

Максим Мурашковський

Ігор Кравчук

Романа Любашева

Ілона Казік

Оксана Шишкова

Олександра Даниленко

Сергій Кучерявий (лід)

Дмитро Драгун (лід)

Артем Казарян (лід)

Олександр Мукшин (лід)

Олександр Ніконович (лід)

Андрій Доценко (лід)

Віталій Труш (лід)

Микита Стахурський (лід)

Дарина Ковальова (лід)

Анастасія Шабалдіна (лід) Гірськолижний спорт Максим Гелюта Сноубординг Владислав Хільченко

Загалом наша країна буде представлена у чотирьох видах спорту. Серед учасників також буде і відомий тревел-блогер Владислав Хільченко, який є автором та ведучим ютуб-шоу "Однією правою".

Церемонія відкриття зимової Паралімпіади пройде 6 березня у Вероні. Україна бойкотуватиме цей захід через допуск Росії та Білорусі до змагань.

Як з Росії та Білорусі зняли санкції?