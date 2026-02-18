Очільник відомства Матвій Бідний на своїй сторінці у мережі X заявив, що українська делегація фактично бойкотуватиме Паралімпіаду. Але це не стосуватиметься спортсменів.
Що заявило Мінспорту про бойкот Паралімпіади?
За словами міністра, у відповідь на дії організаторів щодо допуску на змагання росіян та білорусів під національними прапорами українські посадовці не поїдуть на Паралімпійські ігри.
Чиновники не будуть присутні на церемонії відкриття і не відвідуватимуть інші офіційні заходи Паралімпіади.
Україна також закликає посадовців інших держав приєднатися до цього бойкоту й ігнорувати паралімпійські заходи – і дякує кожному з вільного світу, хто відгукнеться на цю ініціативу.
Наші паралімпійці зможуть виступити в Італії і прославлятимуть там державу на рівні з іншими спортсменами, їхня участь не скасовується.
Чому росіяни будуть на Паралімпіаді, хоча на Олімпіаду їх не пустили?
- Як пише Sky News, країну-агресора відсторонювали від участі в Паралімпійських іграх двічі – з 2016 року через підтримувану державою масову допінгову схему, а з 2022 року через вторгнення в Україну.
- Востаннє під своїм прапором паралімпійці з РФ могли змагатися у 2014 році.
- Міжнародний паралімпійський комітет у вересні проголосував за зняття санкцій з Росії і надав росіянам шість ліцензій на Ігри-2026 у вигляді wild card.