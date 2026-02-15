Український скелетоніст наголосив, що поширення російської пропаганди у міжнародному спорті неприпустиме, адже за це доводиться платити надто високу ціну – людськими життями. Про це він повідомив на своїх офіційних сторінках у соціальних мережах.

Що сказав Владислав Гераскевич?

Росію допустять до участі на Паралімпійських іграх із правом виступати під національним прапором та з використанням державної символіки.

У складі паралімпійської збірної виступатимуть колишні військовослужбовці

Тобто вчора вони вбивали українців в Україні, а завтра будуть продовжувати це робити, поширюючи російську пропаганду на міжнародному рівні,

– сказав український скелетоніст.

Сьогодні весь світ говорить про Україну – і не через Владислава Гераскевича чи його вчинок, а через тих спортсменів, які зображені на його шоломі.

Саме їх голос лунає настільки гучно, що його неможливо заглушити,

– ділиться Гераскевич.

Саме тому Владислав Гераскевич оголосив про початок роботи над проєктом підтримки родин загиблих спортсменів.

Що відомо про участь росіян на Паралімпійських іграх-2026?