Украинский скелетонист отметил, что распространение российской пропаганды в международном спорте недопустимо, ведь за это приходится платить слишком высокую цену – человеческими жизнями. Об этом он сообщил на своих официальных страницах в социальных сетях.
Что сказал Владислав Гераскевич?
Россию допустят к участию на Паралимпийских играх с правом выступать под национальным флагом и с использованием государственной символики.
В составе паралимпийской сборной будут выступать бывшие военнослужащие
То есть вчера они убивали украинцев в Украине, а завтра будут продолжать это делать, распространяя российскую пропаганду на международном уровне,
– сказал украинский скелетонист.
Сегодня весь мир говорит об Украине – и не из-за Владислава Гераскевича или его поступка, а через тех спортсменов, которые изображены на его шлеме.
Именно их голос звучит настолько громко, что его невозможно заглушить,
– делится Гераскевич.
Именно поэтому Владислав Гераскевич объявил о начале работы над проектом поддержки семей погибших спортсменов.
Что известно об участии россиян на Паралимпийских играх-2026?
В сентябре 2025 года Генеральная Ассамблея Международного паралимпийского комитета приняла решение не продолжать частичное приостановление деятельности НПК Беларуси и России, полностью восстановив их права и привилегии, об этом сообщили на официальном сайте МПК.
- Это означает, что спортсмены из этих стран могут свободно соревноваться на Паралимпийские игры при условии квалификации в соответствии с правилами соответствующих международных федераций по горнолыжному спорту, лыжных гонок, сноуборда, биатлона, парахоккея и керлинга на колясках. Сейчас эти спортсмены в этих организациях остаются отстраненными.