Глава ведомства Матвей Бедный на своей странице в сети X заявил, что украинская делегация фактически будет бойкотировать Паралимпиаду. Но это не будет касаться спортсменов.

Что заявило Минспорта о бойкоте Паралимпиады?

По словам министра, в ответ на действия организаторов по допуску на соревнования россиян и белорусов под национальными флагами украинские чиновники не поедут на Паралимпийские игры.

Чиновники не будут присутствовать на церемонии открытия и не будут посещать другие официальные мероприятия Паралимпиады.

Украина также призывает чиновников других государств присоединиться к этому бойкоту и игнорировать паралимпийские мероприятия – и благодарит каждого из свободного мира, кто откликнется на эту инициативу.

Наши паралимпийцы смогут выступить в Италии и будут прославлять там государство наравне с другими спортсменами, их участие не отменяется.

