Теперь же Милан и близлежащие регионы примут новое громкое спортивное событие. С 6 по 15 марта состоятся 14-е зимние Паралимпийские игры, сообщает Суспільне Спорт.
Кто представит Украину на Паралимпиаде?
Среди 55-ти стран-участниц соревнований будет и Украина. Наша сборная получила 25 лицензий, поэтому отправится в Милан в составе 35-ти спортсменов.
Из них будет десять гайдов и 25 паралимпийцев. Это рекордное количество лицензий для нашей страны за всю историю зимних Паралимпийских игр. Ранее больше всего наших параатлетов было в 2014 году (23).
|
ВИД СПОРТА
|
СПОРТСМЕНЫ
|
Лыжные гонки и биатлон
|
Григорий Вовчинский
|
Лыжные гонки и биатлон
|
Александр Казик
|
Горнолыжный спорт
|
Максим Гелюта
|
Сноубординг
|
Владислав Хильченко
В общем наша страна будет представлена в четырех видах спорта. Среди участников также будет и известный тревел-блогер Владислав Хильченко, который является автором и ведущим ютуб-шоу "Однією правою".
Церемония открытия зимней Паралимпиады пройдет 6 марта в Вероне. Украина будет бойкотировать это мероприятие из-за допуска России и Беларуси к соревнованиям.
Как с России и Беларуси сняли санкции?
- После начала полномасштабной войны в Украине Россия и Беларусь оказались под санкциями в мире спорта. Команды не допускаются к международным соревнованиям.
- При этом индивидуальные атлеты могут участвовать в турнирах под нейтральным флагом. Для этого им надо доказать свою неподдержку войны и непринадлежность к военным структурам своих стран.
- Однако Международный паралимпийский комитет решил пойти на встречу террористам. Организация позволила параатлетам из России и Беларуси не просто участвовать в Играх, а еще и под своим флагом и гимном.
- Это решение возмутило немало европейских стран. Уже известно, что, кроме Украины, кроме Украины бойкотировать открытие зимней Паралимпиады будут Польша, Латвия, Финляндия и Эстония.
- Всего на Игры приедут четыре белоруса и шесть россиян. Ранее допуск представителей стран-агрессорок к Паралимпийским играм прокомментировал скелетонист Владислав Гераскевич.