Администрация Дональда Трампа поддержала допуск российских спортсменов под национальными флагами на Паралимпийские игры-2026 после многих лет изоляции. Такой шаг вызвал волну критики и опасений, что это легитимизирует агрессора на международном уровне, информирует The New York Times.
Как в администрации Трампа объяснили это решение?
Спецпредставитель президента США считает, что возвращение России к международным спортивным соревнованиям может стать элементом давления на Кремль и способствовать прекращению войны.
Я думаю, что спорт для всех,
– отметил Замполли.
Идея заключается в том, что интеграция России в мировой спорт создаст стимул для деэскалации. Это происходит на фоне более широких попыток Вашингтона искать новые подходы к дипломатии с Москвой, включая экономические и культурные инициативы.
Предложение администрации предусматривает, что российские команды и атлеты смогут возвращаться под свои флаги на соревнованиях, таких как чемпионаты мира и, потенциально, Олимпиады – даже тогда, когда война продолжается и восприятие России значительной частью международного сообщества остается крайне негативным.
Реакция мира: споры и протест
Такие инициативы уже вызвали резкую реакцию в международном спорте и политике. Например, Международный паралимпийский комитет недавно позволил россиянам появиться под своим национальным флагом на Паралимпийских играх 2026 года, что повлекло бойкот украинских представителей.
Как пишет AP, возвращение России к мировым турнирам может стать символической "легитимизацией" режима, который четыре года ведет полномасштабную войну против Украины.
Какие страны будут бойкотировать открытие Паралимпиады?
- Украина, Польша, Эстония и Италия будут бойкотировать открытие Паралимпиады-2026 из-за участия российских и белорусских спортсменов под национальными флагами.
- Ранее, в 2022 году, Россия и Беларусь были отстранены от МПК из-за войны в Украине и нарушения членских обязательств. Восстановление прав вызвало критику многих стран, которые считают участие агрессоров в спорте неприемлемым.
Депутат Жан Беленюк назвал это "заигрыванием с агрессором", а министр спорта Матвей Бедный отметил, что российское паралимпийское движение используется для героизации участников войны и распространения пропаганды.