В ответ на такое заявление Паралимпийского комитета Украины на болотах открыла рот, когда не просили, существо по имени Мария Захарова – пресс-секретарь российского МИДа. Пропагандистка цинично начала рассказывать что-то про олимпийские ценности и человечность, пишет "РИА Новости".
Что в России сказали о бойкоте Украиной открытия Паралимпиады?
Алкоголичка Захарова решила, что она может учить кого-то ценностям и принципам на фоне преступлений, совершенных кремлевским режимом, на который она покорно работает.
Киевский режим пытается растоптать как принципы олимпизма, так и основы человечности,
– плюнула желчью пресс-секретарь вражеского МИДа.
Почему Украина бойкотирует открытие Паралимпийских игр-2026 в Италии?
- Вопреки всем принципам международного спорта и здравому смыслу Международный паралимпийский комитет в прошлом году принял решение разрешить россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях в Милане и Кортине с использованием государственных символов – флага и гимна.
- Как пишет BBC, лицензии на Зимние игры получили шесть паратлетов из страны-агрессора и еще четверо – из ее белорусского сателлита и соучастника военных преступлений.
- Украина не единственная в решении выразить протест против таких действий МПК – о бойкоте официальных мероприятий уже успели заявить в Евросоюзе.
- Италия как страна-хозяйка Паралимпийских игр призвала МПК пересмотреть свое решение о допуске россиян и белорусов.