У відповідь на таку заяву Паралімпійського комітету України на болотах відкрила рота, коли не просили, істота на ім'я Марія Захарова – речниця російського МЗС. Пропагандистка цинічно почала розповідати щось про олімпійські цінності і людяність, пише "РИА Новости".

Що в Росії сказали про бойкот Україною відкриття Паралімпіади?

Алкоголічка Захарова вирішила, що вона може вчити когось цінностей та принципів на тлі злочинів, скоєних кремлівським режимом, на який вона покірно працює.

Київський режим намагається розтоптати як принципи олімпізму, так і основи людяності,

– плюнула жовчу речниця ворожого МЗС.

Чому Україна бойкотує відкриття Паралімпійських ігор-2026 в Італії?