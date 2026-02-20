У відповідь на таку заяву Паралімпійського комітету України на болотах відкрила рота, коли не просили, істота на ім'я Марія Захарова – речниця російського МЗС. Пропагандистка цинічно почала розповідати щось про олімпійські цінності і людяність, пише "РИА Новости".
Що в Росії сказали про бойкот Україною відкриття Паралімпіади?
Алкоголічка Захарова вирішила, що вона може вчити когось цінностей та принципів на тлі злочинів, скоєних кремлівським режимом, на який вона покірно працює.
Київський режим намагається розтоптати як принципи олімпізму, так і основи людяності,
– плюнула жовчу речниця ворожого МЗС.
Чому Україна бойкотує відкриття Паралімпійських ігор-2026 в Італії?
- Всупереч усім принципам міжнародного спорту та здоровому глузду Міжнародний паралімпійський комітет минулоріч ухвалив рішення дозволити росіянам та білорусам брати участь у змаганнях в Мілані та Кортіні з використанням державних символів – прапора і гімну.
- Як пише BBC, ліцензії на Зимові ігри здобули шість паратлетів з країни-агресора та ще четверо – з її білоруського сателіта й співучасника воєнних злочинів.
- Україна не єдина у рішенні висловити протест проти таких дій МПК – про бойкот офіційних заходів вже встигли заявити в Євросоюзі.
- Італія як країна-господарка Паралімпійських ігор закликала МПК переглянути своє рішення про допуск росіян та білорусів.