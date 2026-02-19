Проте останнім часом все частіше лунають заклики зняти санкції з росіян у спіорті. Черговим ганебним рішенням відзначився Міжнародний паралімпійський комітет, повідомляє ANSA.
Як в Італії прокоментували допуск Росії?
Організація вирішила допустити до зимових Паралімпійських ігор-2026 росіян та білорусів без будь-яких санкцій. Представники країн-терористок зможуть виступати під своїми прапорами та гімнами.
Таке рішення викликало хвилю спротиву від представників цивілізованого світу. Уряд Італії в особі міністра закордонних справ Антоніо Таджані закликав МПК змінити свою позицію.
Уряд Італії висловлює свою категоричну незгоду з рішенням Міжнародного паралімпійського комітету допустити російських та білоруських спортсменів до Паралімпійських ігор 2026 року з їхніми національними символіками. Італія закликає комітет переглянути це рішення. Тривале порушення Росією перемир'я та олімпійських і паралімпійських ідеалів, яке підтримує Білорусь, несумісне з участю їх спортсменів в Іграх, окрім як нейтральних індивідуальних спортсменів,
– йдеться у заяві.
Зазначимо, що зимова Паралімпіада пройде як раз в Італії, як і класичні зимові Олімпійські ігри. Змагання триватимуть в Мілані з 8 по 15 березня 2026 року.
До слова, міністерства спорту та туризму Польщі повідомило, що їх країна не братиме участь у церемонії відкриття зимових Паралімпійських ігор. Україна також бойкотуватиме Паралімпійські ігри-2026 через Росію.
Українські паралімпійці зможуть виступити на Іграх, але українські чиновники не відвідуватимуть офіційні заходи. Проте така позиція НОК України була розкритикована Владиславом Гераскевичем.
Які санкції проти Росії у спорті?
- Росію як країну у 2022 році відсторонили від міжнародних змагань за рішенням більшості спортивних федерацій. Причиною став початок повномасштабної фази війни в Україні.
- Російські команди відсторонені від участі в офіційних турнірах. Натомість індивідуальним атлетам залишили можливість продовжувати міжнародні виступи, але в нейтральному статусі.
- Для участі у змаганнях вони мають довести свою непричетність до військових структур та не бути залученими у підтримці війни. На жаль, останнім часом деякі федерації почали знімати бан з Росії.
- Що ж стосується зимових Олімпійських ігор-2026, то росіяни залишались без прапора та гімну на них. Проте символіка країни-терристки не раз з'являлась на Іграх.