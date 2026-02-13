Російські чи білоруські прапори, чинні чи історичні, не можна демонструвати на майданчиках чи територіях під контролем організаційного комітету Олімпіади. Через бездіяльність МОК росіяни дедалі частіше нехтують правилом про заборону символіки країни-агресора. Про це пише Спорт 24.

Читайте також: Росія святкує цю дискваліфікацію, – Гераскевич

Коли російський прапор потрапляв на змагання

Вперше прапор з’явився 5 лютого на хокейному матчі жіночих збірних США та Чехії – його вивісили прямо біля лави запасних чеської команди. Після обурення хокеїсток, менеджерка жіночого олімпійського турніру прибрала прапор, проте конфіскувати його не вдалося через вболівальника на трибунах, який забрав його собі.



Прапор на поєдинку між США та Чехією / Фото sport.cz

Прапор пізніше пронесли безпосередньо на церемонію відкриття у Мілані. Представник російської лижної команди без проблем сфотографувався на фоні стадіону та розповів, що пройти охорону і позувати з триколором було зовсім неважко.

Усі волонтери спокійно відсунулися, охорона пропустила, дали зробити фото,

– розповів чоловік російським медіа.



Росіянин на церемонії відкриття ОІ-26/ Фото росЗМІ

Також правило заборони на демонстрацію прапора Росії порушив італійський сноубордист Роланд Фішналлер, наклеївши його на свій шолом. Міжнародний олімпійський комітет не став карати спортсмена, пояснивши це його бажанням показати країни, в яких він раніше виступав на Олімпійських іграх, серед яких є змагання у Сочі.



Шолом Роланда Фішналлера / Скриншот із трансляції



Поки що останній випадок триколора, який потрапив на камеру, стався під час виступу російського "нейтрального" фігуриста Петра Гуменника.

Прапор принесла російська сім'я, яка проживає в Італії. Вони вже прокоментували ситуацію в ЗМІ, заявивши, що охорона дозволила їм мати прапор, але попередила, що це може не сподобатися іншим уболівальникам,

– повідомив Бартоломей Банасевич на своїй сторінці в X.



Росіяни на виступі Петра Гуменника / Фото росЗМІ

Реакція МОК на ці чотири інциденти звелася до ігнорування та перекладання провини на глядачів і службу охорони змагань – без будь-яких покарань для російських представників і без тієї жорсткої позиції, яку продемонстрували щодо українських спортсменів за написи на екіпіруванні.

Подвійні стандарти організацій щодо українських олімпійців

Показовим прикладом такої непослідовності стала ситуація з українською фристайлісткою Катерина Коцар, якій заборонили виступати у шоломі з написом "Будьте хоробрими, як українці", розцінивши це як політичний заклик.

Славнозвісне усунення Гераскевича за "шолом пам'яті" від МОК за нібито "політичні заклики".

На відміну від інших прикладів, нашого шорт-трекіста обмежив Союз ковзанярів (ISU), а не МОК. Олег Гандай отримав заборону на використання шолома, на якому написана цитата Ліни Костенко, яку організація розцінила політичною та неприпустимою.





























