Российские или белорусские флаги, действующие или исторические, нельзя демонстрировать на площадках или территориях под контролем организационного комитета Олимпиады. Из-за бездействия МОК россияне все чаще пренебрегают правилом о запрете символики страны-агрессора. Об этом пишет Спорт 24.

Когда российский флаг попадал на соревнования

Впервые флаг появился 5 февраля на хоккейном матче женских сборных США и Чехии – его вывесили прямо возле скамейки запасных чешской команды. После возмущения хоккеисток менеджер женского олимпийского турнира убрала флаг, однако конфисковать его не удалось из-за болельщика на трибунах, который забрал его себе.



Флаг на поединке между США и Чехией / Фото sport.cz

Флаг позже пронесли непосредственно на церемонию открытия в Милане. Представитель российской лыжной команды без проблем сфотографировался на фоне стадиона и рассказал, что пройти охрану и позировать с триколором было совсем нетрудно.

Все волонтеры спокойно отодвинулись, охрана пропустила, дали сделать фото,

– рассказал мужчина российским медиа.



Россиянин на церемонии открытия ОИ-26 / Фото росСМИ

Также правило запрета на демонстрацию флага России нарушил итальянский сноубордист Роланд Фишналлер, наклеив его на свой шлем. Международный олимпийский комитет не стал наказывать спортсмена, объяснив это его желанием показать страны, в которых он ранее выступал на Олимпийских играх, среди которых есть соревнования в Сочи.



Шлем Роланда Фишналлера / Скриншот с трансляции



Пока последний случай триколора, который попал на камеру, произошел во время выступления российского "нейтрального" фигуриста Петра Гуменника.

Флаг принесла российская семья, которая проживает в Италии. Они уже прокомментировали ситуацию в СМИ, заявив, что охрана разрешила им иметь флаг, но предупредила, что это может не понравиться другим болельщикам,

– сообщил Бартоломей Банасевич на своей странице в X.



Россияне на выступлении Петра Гуменника / Фото росСМИ

Реакция МОК на эти четыре инцидента свелась к игнорированию и перекладыванию вины на зрителей и службу охраны соревнований – без каких-либо наказаний для российских представителей и без той жесткой позиции, которую продемонстрировали в отношении украинских спортсменов за надписи на экипировке.

Двойные стандарты организаций в отношении украинских олимпийцев

Показательным примером такой непоследовательности стала ситуация с украинской фристайлисткой Екатерина Коцар, которой запретили выступать в шлеме с надписью "Будьте храбрыми, как украинцы", расценив это как политический призыв.

Известное устранение Гераскевича за "шлем памяти" от МОК за якобы "политические призывы".

В отличие от других примеров, нашего шорт-трекиста ограничил Союз конькобежцев (ISU), а не МОК. Олег Гандай получил запрет на использование шлема, на котором написана цитата Лины Костенко, которую организация расценила политической и недопустимой.





























