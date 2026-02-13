Спортсмен в очередной раз заявил, что его несправедливо отстранили. Об этом сообщает Суспильное Спорт.

Что Гераскевич сказал о МОК и России?

Гераскевич подчеркнул, что МОК давит на украинцев в то время, когда Россия возвращается к Олимпийским играм.

Я верю, что это действие МОК помогает пропаганде России. Россия празднует эту дисквалификацию, я верю, что с некоторых точек зрения, что Россия будет возвращаться к Олимпиаде и МОК очень давит на украинцев. Я считаю, что МОК не на той стороне истории,

– сказал спортсмен.