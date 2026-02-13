Организация официально отстранила украинца от участия в Олимпиаде. Причиной для этого стало использование Владиславом "шлема памяти", сообщает Суспільне Спорт.

Когда ожидать решения?

При этом МОК ссылается на Международную федерацию бобслея и скелетона (IBSF), что якобы решение о дисквалификации было принято ею. Гераскевич решил обжаловать решение о бане.

Скелетонист подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS). Заседание в нем началось уже сегодня, 13 февраля, в 10:00 по Киеву. Генеральный директор CAS Мэттью Риб прокомментировал сроки рассмотрения дела.

Рассмотрение может длиться несколько часов. Мы пока не знаем, сколько именно. Надеемся, что будет финальное решение, которое мы объявим сегодня. Но спрогнозировать это не могу. Мы знаем расписание соревнований и понимаем, что решение должно быть до начала старта. Однако мы не знаем, как долго будет длиться рассмотрение. Причина слушания – определить, было ли решение IBSF легальным,

– заявил Риб.

Дело рассматривает судья из Германии. Юрист Гераскевича и представители IBSF удаленно присоединились к рассмотрению дела. В свою очередь Владислав сам прибыл на заседание, как и представитель МОК.

Справка. Обычно они проходят в штаб-квартире CAS в Лозанне, но во время Олимпийских игр суд организует выездные заседания в месте проведения соревнования.

Напомним, что причиной конфликта стал "шлем памяти", в котором Гераскевич проводил тренировки. На аксессуаре изображены фото 24-х спортсменов, которых Россия убила на войне в Украине.

МОК запретил Владиславу выступать в нем, но украинец принципиально отказался менять шлем. Из-за этого Гераскевич уже пропустил два первых заезда, которые прошли 12 февраля.

Что известно о скандале вокруг Гераскевича?