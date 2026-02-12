Сам спортмен считает, что поступил правильно и объявил о намерении выставить свой "шлем памяти" на аукцион, сообщает "Суспильное. Спорт".

Как Гераскевич отреагировал на дисквалификацию?

Владислав Гераскевич признался, что что ему жаль из-за этого инцидента, поскольку не хотел скандала. По его словам, он стремился стать частью Олимпийских игр, находясь в дружеской атмосфере с другими спортсменами.

У нас были замечательные тренировки, замечательные результаты. Четко видели, что можем бороться за медали на этих Олимпийских играх... Я не жалею, как и 4 года назад. Есть вещи важнее медалей. Отстаивал то, во что я верю,

– сказал он.

В то же время наш скелетонист выразил надежду, что этот шлем выполнит свою миссию, поскольку рассматривают возможность выставления его на аукцион, чтобы собрать средства на ту или иную помощь Украине, чем он "спасет много жизней".

К слову, ситуация с дисквалификацией произошла во время другого скандала – итальянский сноубордист Роланд Фишналлер нарушил правила участия на Олимпийских играх, выйдя на старт с изображением флага России.

Впрочем, он избежал каких-либо ограничений со стороны организаторов, которые не увидели в этом ничего плохого. Отметим, что подобную символику Международный олимпийский комитет сам ранее запретил на всех объектах ОИ-2026.

Что известно о дисквалификации Гераскевича?