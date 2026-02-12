От решения МОК пострадал ведущий украинский скелетонист Владислав Гераскевич. Украинца отстранили от участия на зимних Олимпийских играх-2026, сообщает Суспільне Спорт.
По теме Есть вещи важнее медалей, – Гераскевич выставит свой "шлем памяти" на аукцион
Почему забанили Гераскевича?
Причиной для такого решения стал "шлем памяти", в котором скелетонист проводил тренировки и планировал участвовать в заездах. На нем были изображены 24 спортсмена, которые погибли из-за войны России против Украины.
В организации выпустили заявление о дисквалификации. МОК отметил, что решение было принято после отказа Гераскевичем соблюдать Руководящие принципы МОК по самовыражению спортсменов.
Как МОК объясняет дисквалификацию?
Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) констатировала, что шлем украинца не соответствовал правилам. Также в МОК отметили, что Гераскевич встречался с президентом организации Кирсти Ковентри.
Стороны пытались достичь консенсуса, но этого не произошло. МОК сообщил, что Гераскевичу было разрешено демонстрировать "шлем памяти" во время тренировок, а также после соревнований в микст-зоне.
Также организация разрешила украинцу выйти на старт в черной повязке. Комитет не считает месседж Гераскевича запрещенным, но, по их мнению, Владислав "выбрал неправильное для этого место".
Владислав должен был стартовать в четверг, 12 февраля, в 10:30 по киевскому времени. Перед заездом парню отметили необходимость заменить шлем. Однако украинец принципиально отказался, за что и был дисквалифицирован.
Что известно о скандале вокруг Гераскевича и МОК?
- Гераскевич стал одним из двух знаменосцев Украины на церемонии открытия Олимпиады. Скелетонист всегда демонстрировал свою патриотическую позицию и информировал мир о войне в Украине.
- На Играх Владислав решил посвятить свой шлем 24-м спортсменам, которых Россия убила во время войны в Украине. Их фото были нанесены на сам аксессуар, среди них есть и дети.
- Президент Украины Владимир Зеленский у себя в телеграм-канале публично поддержал акцию со стороны скелетониста и выступил против позиции МОК. Кроме того, главнокомандующий Вооруженных Сил Украины также встал на защиту Владислава.
- Украинские спортсмены массово поддержали Гераскевича и осудили действия МОК. Напомним, что парень был единственным представителем Украины в скелетоне на зимних Олимпийских играх-2026.