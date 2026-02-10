МОК стремился запретом скрыть шлем украинского скелетониста, но произошло наоборот – он стал символом, о котором сегодня говорит вся Украина и мир. Об этом расскажет 24 канал.

Как украинцы реагируют на скандал со шлемом Гераскевича?

С вечера 9 февраля украинские страницы в социальных сетях не утихают: пользователи массово распространяют изображения шлема и делятся собственными мыслями.

Среди этих публикаций и комментариев немало сообщений от известных людей. Расскажем о каждом из них отдельно.

Бригада "Ахиллес"

Подразделение Сил беспилотных систем в составе Вооруженных Сил Украины.

Министерство обороны Украины

Они уже высказывались относительно гола Трубина в ворота "Реала".

Украинская ассоциация футбола

Евгений Пронин

Бывший президент Федерации легкой атлетики Украины.



Государственная пограничная служба

Футбольный клуб Шахтер Донецк

Футбольный клуб Чернигов

Футзал



Трибуна

Сергей Лиховида

Ведущий ютуб-канала "Разговор"

Ефим Константиновский

Украинский ведущий и волонтер



Руслан Цыганков

Известный учитель физики



Президент Украины Владимир Зеленский

Ольга Харлан

А также украинские военные

Что известно о ситуации со шлемом Гераскевича?