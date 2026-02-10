МОК стремился запретом скрыть шлем украинского скелетониста, но произошло наоборот – он стал символом, о котором сегодня говорит вся Украина и мир. Об этом расскажет 24 канал.
Как украинцы реагируют на скандал со шлемом Гераскевича?
С вечера 9 февраля украинские страницы в социальных сетях не утихают: пользователи массово распространяют изображения шлема и делятся собственными мыслями.
Среди этих публикаций и комментариев немало сообщений от известных людей. Расскажем о каждом из них отдельно.
Бригада "Ахиллес"
Подразделение Сил беспилотных систем в составе Вооруженных Сил Украины.
- Министерство обороны Украины
Они уже высказывались относительно гола Трубина в ворота "Реала".
- Украинская ассоциация футбола
Евгений Пронин
Бывший президент Федерации легкой атлетики Украины.
- Государственная пограничная служба
- Футбольный клуб Шахтер Донецк
- Футбольный клуб Чернигов
- Футзал
- Трибуна
- Сергей Лиховида
Ведущий ютуб-канала "Разговор"
- Ефим Константиновский
Украинский ведущий и волонтер
- Руслан Цыганков
Известный учитель физики
- Президент Украины Владимир Зеленский
- Ольга Харлан
- А также украинские военные
Что известно о ситуации со шлемом Гераскевича?
Перед Играми Гераскевич подготовил специальный шлем памяти, на котором изображены более 20 украинских спортсменов, погибших в результате полномасштабной войны России против Украины.
Однако Международный олимпийский комитет запретил Гераскевичу использовать этот шлем как на официальных тренировках, так и во время соревнований на Олимпиаде.
Вместо этого МОК разрешил спортсмену выступить с черной лентой на соревнованиях – как способ уважения и памяти о погибших. Такой жест воспринимается как менее политизированный, чем шлем с портретами.