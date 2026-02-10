МОК стремился запретом скрыть шлем украинского скелетониста, но произошло наоборот – он стал символом, о котором сегодня говорит вся Украина и мир. Об этом расскажет 24 канал.

Как украинцы реагируют на скандал со шлемом Гераскевича?

С вечера 9 февраля украинские страницы в социальных сетях не утихают: пользователи массово распространяют изображения шлема и делятся собственными мыслями.

Среди этих публикаций и комментариев немало сообщений от известных людей. Расскажем о каждом из них отдельно.

  • Бригада "Ахиллес"

Подразделение Сил беспилотных систем в составе Вооруженных Сил Украины.

  • Министерство обороны Украины

Они уже высказывались относительно гола Трубина в ворота "Реала".

  • Украинская ассоциация футбола

  • Евгений Пронин

Бывший президент Федерации легкой атлетики Украины.

  • Государственная пограничная служба

  • Футбольный клуб Шахтер Донецк

  • Футбольный клуб Чернигов

  • Футзал
  • Трибуна

  • Сергей Лиховида

Ведущий ютуб-канала "Разговор"

  • Ефим Константиновский

Украинский ведущий и волонтер

  • Руслан Цыганков

Известный учитель физики

  • Президент Украины Владимир Зеленский

  • Ольга Харлан

  • А также украинские военные

Что известно о ситуации со шлемом Гераскевича?