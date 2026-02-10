МОК прагнув забороною приховати шолом українського скелетоніста, але сталося навпаки – він став символом, про який сьогодні говорить уся Україна та світ. Про це розповість 24 канал.

Дивіться також Гераскевич виступив на Олімпіаді у шоломі із вбитими Росією спортсменами: що сказав МОК

Як українці реагують на скандал із шоломом Гераскевича?

Із вечора 9 лютого українські сторінки в соціальних мережах не вщухають: користувачі масово поширюють зображення шолома та діляться власними думками.

Серед цих публікацій і коментарів чимало дописів від відомих людей. Розповімо про кожного з них окремо.

  • Бригада "Ахіллес"

Підрозділ Сил безпілотних систем у складі Збройних Сил України.

  • Міністерство Оборони України

Вони вже висловлювалися стосовно голу Трубіна у ворота "Реалу".

  • Українська асоціація футболу

  • Євген Пронін

Колишиній президент Федерації легкої атлетики України.

  • Державна прикордонна служба

  • Футбольний клуб Шахтар Донецьк

  • Футбольний клуб Чернігів

  • Футзал
  • Трибуна

  • Сергій Лиховида

Ведучий ютуб-каналу "Розмова"

  • Юхим Константиновський

Український ведучий та волонтер

  • Руслан Циганков

Відомий вчитель фізики

  • Президент України Володимир Зеленський

  • Ольга Харлан

  • А також українські військові

Що відомо про ситуацію із шоломом Гераскевича?