Одним з лідерів нашої збірної є скелетоніст Владислав Гераскевич. Спортсмен не тільки гідно представляє Батьківщину, а ще й відкрито говорить про реалії війни в Україні.

Як МОК пішов назустріч Гераскевичу?

Скелетоніст виступив на тренуваннях Олімпіади в шоломі, де зображені загиблі на війні спортсмени. Проте МОК заборонив Гераскевичу використоувати його на змаганнях.

Комітет вважає цю акцію політизованою. Натомість представник організації Марк Адамс розповів, що українцю пішли назустріч в іншому питанні, повідомляє ютуб-канал МОК.

Адамс заявив, що Владиславу дозволено вдягнути чорну стрічку на виступ в пам'ять про спортсменів, яких Росія вбила на війні. Він представив цей жест як "крок назустріч" українцю та "виняток із керівних принципів МОК".

Також представник організації запевнив, що українцю не будуть заважати висловлюватися на пресконференції та у мікст-зоні. Відзначимо, що Гераскевич змагатиметься у чоловічому турнірі зі скелетону 12 – 13 лютого.

