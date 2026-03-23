Найбільший вплив на популяризацію флаг-футболу має Національна футбольна ліга США, яка активно просуває його за межами Америки. У низці країн спорт уже інтегрують у шкільні програми фізичного виховання, пише The Sun.
Чому флаг-футбол раптово став світовим трендом?
Флаг-футбол – це безконтактна версія американського футболу, яка вважається безпечнішою та доступнішою для дітей і підлітків. Саме ці фактори стали ключовими для рішення Міжнародного олімпійського комітету включити дисципліну до програми Ігор у Лос-Анджелесі 2028 року.
Після цього уряди та спортивні федерації почали активно інвестувати в інфраструктуру, тренерів і дитячі ліги. Наприклад, в Ірландії держава виділила сотні тисяч євро на розвиток цього виду спорту та його інтеграцію у школи.
NFL використовує Олімпіаду, щоб підкорити нові ринки
Просування флаг-футболу стало частиною глобальної стратегії НФЛ, яка намагається збільшити аудиторію за межами США. Ліга фінансує навчальні програми, постачає екіпірування школам і проводить міжнародні турніри для молоді.
Аналітики вважають, що участь у Олімпіаді може кардинально змінити статус цього виду спорту – так само, як це свого часу сталося зі скейтбордингом чи серфінгом. Якщо тренд збережеться, до 2028 року флаг-футбол може стати одним із наймасовіших командних видів спорту серед молоді у світі.
Які нові види спорту з'являлися на останніх Олімпіадах?
- Останні роки Міжнародний олімпійський комітет активно оновлює програму Ігор, намагаючись зробити її цікавішою для молоді та телеглядачів.
- На літніх Олімпійських іграх-2020 дебютували одразу кілька нових дисциплін, серед яких скейтбординг, серфінг та спортивне скелелазіння.
- На літні Олімпійські ігри-2024 вперше включили брейкінг – танцювальну дисципліну, що виросла з вуличної культури.