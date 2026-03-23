Наибольшее влияние на популяризацию флаг-футбола имеет Национальная футбольная лига США, которая активно продвигает его за пределами Америки. В ряде стран спорт уже интегрируют в школьные программы физического воспитания, пишет The Sun.
Почему флаг-футбол внезапно стал мировым трендом?
Флаг-футбол – это бесконтактная версия американского футбола, которая считается более безопасной и доступной для детей и подростков. Именно эти факторы стали ключевыми для решения Международного олимпийского комитета включить дисциплину в программу Игр в Лос-Анджелесе 2028 года.
После этого правительства и спортивные федерации начали активно инвестировать в инфраструктуру, тренеров и детские лиги. Например, в Ирландии государство выделило сотни тысяч евро на развитие этого вида спорта и его интеграцию в школы.
NFL использует Олимпиаду, чтобы покорить новые рынки
Продвижение флаг-футбола стало частью глобальной стратегии НФЛ, которая пытается увеличить аудиторию за пределами США. Лига финансирует учебные программы, поставляет экипировку школам и проводит международные турниры для молодежи.
Аналитики считают, что участие в Олимпиаде может кардинально изменить статус этого вида спорта – так же, как это в свое время произошло со скейтбордингом или серфингом. Если тренд сохранится, к 2028 году флаг-футбол может стать одним из самых массовых командных видов спорта среди молодежи в мире.
Какие новые виды спорта появлялись на последних Олимпиадах?
- Последние годы Международный олимпийский комитет активно обновляет программу Игр, пытаясь сделать ее более интересной для молодежи и телезрителей.
- На летних Олимпийских играх-2020 дебютировали сразу несколько новых дисциплин, среди которых скейтбординг, серфинг и спортивное скалолазание.
- На летние Олимпийские игры-2024 впервые включили брейкинг – танцевальную дисциплину, выросшую из уличной культуры.