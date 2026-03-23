Наибольшее влияние на популяризацию флаг-футбола имеет Национальная футбольная лига США, которая активно продвигает его за пределами Америки. В ряде стран спорт уже интегрируют в школьные программы физического воспитания, пишет The Sun.

Смотрите также Такого стадиона мир еще не видел: как будет выглядеть самая большая спортивная арена

Почему флаг-футбол внезапно стал мировым трендом?

Флаг-футбол – это бесконтактная версия американского футбола, которая считается более безопасной и доступной для детей и подростков. Именно эти факторы стали ключевыми для решения Международного олимпийского комитета включить дисциплину в программу Игр в Лос-Анджелесе 2028 года.

После этого правительства и спортивные федерации начали активно инвестировать в инфраструктуру, тренеров и детские лиги. Например, в Ирландии государство выделило сотни тысяч евро на развитие этого вида спорта и его интеграцию в школы.

NFL использует Олимпиаду, чтобы покорить новые рынки

Продвижение флаг-футбола стало частью глобальной стратегии НФЛ, которая пытается увеличить аудиторию за пределами США. Лига финансирует учебные программы, поставляет экипировку школам и проводит международные турниры для молодежи.

Аналитики считают, что участие в Олимпиаде может кардинально изменить статус этого вида спорта – так же, как это в свое время произошло со скейтбордингом или серфингом. Если тренд сохранится, к 2028 году флаг-футбол может стать одним из самых массовых командных видов спорта среди молодежи в мире.

Какие новые виды спорта появлялись на последних Олимпиадах?