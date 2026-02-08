На жаль, старт головної зимової події останніх чотирьох років не обійшовся без скандалу. Чимало італійців виступили проти Олімпіади у їхній країні, повідомляє CNN.

До теми Де дивитися Зимові Олімпійські ігри-2026: повний список трансляцій

Що сталось у Мілані?

Мешканці Мілана вийшли на масовий протест проти проведення зимової Олімпіади. Вони висловили незадоволення впливом спортивної інфраструктури на навколишнє середовище.

Мирна демонстрація зібрала близько 10 тисяч людей. Їх обурювало рішення звести олімпійські об'єкти посеред лісу, через що було знищено чимало дерев.

Протестувальники також виступали проти агентів Міграційної та митної правоохоронної служби США (ICE), які прибули в Італію для забезпечення порядку на Іграх. Спочатку мітинги були мирними, але вночі вони переросли у сутички.

Яка ситуація в залізниці?

Мітингувальники кидали шашки та петарди у бік олімпійського селища та поводили себе агресивно по відношенню до поліції. Правоохоронцям довелось застосувати сльозогінний газ та водомети.

Ба більше, на півночі Італії були зафіксовані масові перебої в роботі залізниці. Як мінімум у трьох місцях було зафіксовано пошкодженням залізничних колій, повідомляє BBC.

Також на залізничній інфраструктурі між Болоньєю та Венецією сталась пожежа, через що почались масові затримки потягів. До того ж, поліція виявила обірвані кабелі та вибуховий пристрій на інших залізничних об'єктах.

Що відомо про скандали на зимовій Олімпіаді-2026?