Попри те, що українська сторона мала вагомі аргументи щодо незаконності рішення про відсторонення Гераскевича, усе залишили без змін. Тренер каже, що це ще далеко не кінець справи, пише Oboz.ua.

Як відбувався розгляд апеляції на дискваліфікацію Гераскевича?

Михайло Гераскевич стверджує, що українська команда до останнього плекала надію, що справу не доведеться доводити до суду.

Ми думали, що у Міжнародному олімпійському комітеті знайдеться хоча б одна людина, яка тверезо подумає про свої дії, про наслідки для репутації МОК, для всього світового олімпійського руху. Але, на жаль, ми не побачили такої людини. МОК продемонстрував всі ознаки диктатури, яка підкорена якимось своїм власним законам, але не здоровому глузду та не духу Олімпійських ігор,

– сказав тренер.

Тож залишалося тільки оскаржувати несправедливу дискваліфікацію за прискореною процедурою. Розгляд відбувався на наступний день після того, як Гераскевичу заборонили змагатися.

Українська сторона навела вагомі докази того, що дії МОК суперечили Олімпійській хартії і здоровому глузду. За словами Михайла Гераскевича, юристи, які захищали МОК, почали сильно нервувати, випускати з рук папери, тож зростала впевненість у тому, що рішення арбітражу буде позитивним.

Проте сталося інакше – дискваліфікацію підтвердили, а позов українців було відхилено.

Суддя до того багато разів відвідувала Москву. Чи це є гарною сторінкою в її кар'єрі? Мабуть, не дуже гарною, але життя покаже, тому що наші німецькі юристи готують цілий ряд позовів. Ми поки що не можемо говорити про них, але ми сподіваємося, що протягом двох-трьох років отримаємо виправдання,

– підкреслив Михайло Гераскевич.

За чиїм замовленням відбулася дискваліфікація Гераскевича?