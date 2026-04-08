Очільниця організації Кірсті Ковентрі очевидно виконувала чуже замовлення. І усі докази вказують на те, що дискваліфікація – справа рук росіян, пише Главком.

Хто ініціював відсторонення Гераскевича від змагань на Олімпіаді?

Михайло Гераскевич пригадав, як відбувалася розмова між Владиславом та президенткою МОК того ранку, коли мали розпочинатися спуски у змаганнях зі скелетону. Ковентрі прийшла особисто повідомити Гераскевичу про дискваліфікацію.

Я був присутній під час цієї розмови. Я бачив, що вона боролася в собі з кимось ще, скажімо так. Коли Владислав дістав шолом і сказав "Ну, яке ж це порушення і яка ж це політика, якщо це пам'ять?", у неї сильно почали труситися руки та обличчя. І, як зараз уже я все це прокручую назад, то, це абсолютно очевидно, що вона була під величезним тиском,

– повідомив деталі Михайло Гераскевич.

У команді українця переконані, що наказ не допускати його до участі в Іграх було віддано росіянами. Водночас Гераскевич наголошує, що МОК міг проявити стійкість та незалежність і чинити супротив тиску з Кремля, але не захотів цього робити.

Які наслідки мала дискваліфікація Гераскевича на Олімпіаді?