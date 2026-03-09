Порівняно з популярними видами спорту на кшталт футболу, у скелетоні немає зарплат у тисячі доларів. Гераскевич озвучив суму в інтерв'ю інтернет-проєкту Бомбардир у тік-тоці.
Скільки заробляє Владислав Гераскевич?
За словами представника України на Зимових Олімпійських іграх-2026 у Мілані і Кортіні, ситуація у Міжнародній федерації бобслею і скелетону зараз "жахлива", а заробітки саме зі скелетону для атлетів мінімальні.
Міністерство спорту платить зарплату як спортсмену-інструктору. Можна ще бути частиною спортивних клубів, спільнот, як-от ЦСКА чи Динамо, це державні гроші. Це мінімальні кошти, ніяких мільйонів. Якщо це спортсмен дуже високого класу, в міністерстві це буде десь 20 тисяч гривень,
– розповів Гераскевич.
Основні гроші спортсмени отримують від спонсорських угод і контрактів, якщо здатні про них домовитися. Там йдеться про зовсім інші суми, які можуть доходити до тисяч доларів. Також допомагає монетизація із соцмереж, де кожен спортсмен просуває себе як бренд і веде блоги, за якими стежать тисячі підписників.
Як Владислав Гераскевич став всесвітньо відомим?
- Українець на Олімпіаді наполягав на тому, що хоче виступати у шоломі, на якому зображені вбиті росіянами українські спортсмени.
- Міжнародний олімпійський комітет незаконно дискваліфікував Гераскевича, звинувативши його у порушенні Олімпійської хартії щодо заборони політичних висловлювань.
- Скелетоніст намагався оскаржити рішення МОК у Спортивному арбітражі, але суд став на бік організаторів Ігор.
- Президент України Володимир Зеленський нагородив Владислава Гераскевича Орденом Свободи та запросив взяти участь у роботі українського дому на Мюнхенській конференції з безпеки.
- Про історію Гераскевича написали провідні світові ЗМІ, зокрема The Guardian у редакційному матеріалі наголосили на тому, що МОК здійснив величезну помилку і має вибачитися перед українцем.