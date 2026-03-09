По сравнению с популярными видами спорта вроде футбола, в скелетоне нет зарплат в тысячи долларов. Гераскевич озвучил сумму в интервью интернет-проекту Бомбардир в тик-токе.

Сколько зарабатывает Владислав Гераскевич?

По словам представителя Украины на Зимних Олимпийских играх-2026 в Милане и Кортине, ситуация в Международной федерации бобслея и скелетона сейчас "ужасная", а заработки именно по скелетону для атлетов минимальные.

Министерство спорта платит зарплату как спортсмену-инструктору. Можно еще быть частью спортивных клубов, сообществ, например ЦСКА или Динамо, это государственные деньги. Это минимальные средства, никаких миллионов. Если это спортсмен очень высокого класса, в министерстве это будет где-то 20 тысяч гривен,

– рассказал Гераскевич.

Основные деньги спортсмены получают от спонсорских соглашений и контрактов, если способны о них договориться. Там речь идет о совсем других суммах, которые могут доходить до тысяч долларов. Также помогает монетизация из соцсетей, где каждый спортсмен продвигает себя как бренд и ведет блоги, за которыми следят тысячи подписчиков.

