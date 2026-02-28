Після скандальної дискваліфікації на зимових Іграх-2026, пов'язаної з наміром виступати в "шоломі пам’яті" загиблих українських спортсменів, бізнесмени та меценати перерахували Гераскевичу близько 12 мільйонів гривень. У коментарі ютуб-каналу "Бомбардир" спортсмен розповів, що передасть ці гроші на благодійність і допоможе сім'ям загиблих атлетів.

Як використає гроші Гераскевич?

27-річний спортсмен підкреслив, що не буде тримати ці кошти для себе.

Це дуже приємно. Але, звісно, я не вважаю, що маю моральне право приймати ці гроші на свої особисті рахунки і просто сидіти й радіти життю. Зараз не ті часи. Тому ми будемо приймати всі ці гроші на рахунок нашого благодійного фонду, який працює з 2022 року. Наше завдання – це збори допомоги. Ми будемо контактувати з родинами спортсменів, які були зображені на шоломі. Будемо дізнаватися, які в них є потреби. Грошові суто чи, може, людям потрібен генератор, якщо вони живуть у приватному будинку, – сказав Гераскевич.

Підтримка бізнесменів та реакція Гераскевича

Президент донецького Шахтаря Рінат Ахметов виділив спортсмену 10 мільйонів гривень, ще по 1 мільйону надали "Монобанк" і "WhiteBIT".

Гераскевич наголосив, що ці кошти повинні приносити реальну допомогу, а не стати приводом для звинувачень у власній вигоді.

