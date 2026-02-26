Владислав Гераскевич рідко ділиться подробицями приватного життя. Втім, інколи у соцмережах спортсмена з'являються фото з коханою, які одразу викликають жвавий інтерес у вболівальників, повідомляє 24 Канал.
Дивіться також Гераскевич виступив із промовою у Верховній Раді та гостро підколов депутатів
Що відомо про дівчину Гераскевича?
У нещодавньому інтерв’ю Марічці Падалко скелетоніст розповів, що його обраницю звати Анна.
Обраниця Гераскевича має ефектну зовнішність та струнку модельну фігуру. Вона не є публічною персоною, рідко з’являється на світських заходах і не прагне медійності, попри популярність свого коханого.
Дівчина Владислава Гераскевича/Фото з інстаграм-сторінки annatsekhanovskaa
Пара надає перевагу спокійному особистому простору. У соцмережах можна побачити лише поодинокі спільні світлини – без гучних заяв і зайвого пафосу. Саме ця стриманість лише підігріває цікавість фанів.
Підтримка чемпіона у важливі моменти
Попри непублічність, кохана підтримує Владислава під час змагань і важливих стартів. Для спортсмена, який представляє Україну на міжнародній арені, така опора має особливе значення.
Владислав Гераскевич став першим українським скелетоністом, який виступив на Олімпійських іграх, і відтоді стабільно залишається обличчям цього виду спорту в Україні.
Олімпійський скандал за участі Гераскевича
- Гераскевич не зміг взяти участі в Іграх-2026 у скелетоні після того, як Міжнародний олімпійський комітет заборонив йому стартувати в шоломі з зображеннями українських спортсменів, убитих російськими окупантами.
- Скелетоніст подав апеляцію до Спортивного арбітражного суду, але її відхилили, визнавши, що екіпірування "не відповідає принципам МОК щодо вираження поглядів". Це рішення остаточно закрило йому шлях на стартові заїзди, але не стримало його від того, щоб чесно говорити про власні цінності, підтримку близьких і любов.
- Крім того, Гераскевич заявляв, що має намір продати "шолом пам'яті" на аукціоні. До слова, Володимир Зеленський нагородив скелетоніста орденом Свободи, повідомляє сайт Президента України.