Владислав Гераскевич редко делится подробностями частной жизни. Впрочем, иногда в соцсетях спортсмена появляются фото с любимой, которые сразу вызывают живой интерес у болельщиков, сообщает 24 Канал.
Что известно о девушке Гераскевича?
В недавнем интервью Маричке Падалко скелетонист рассказал, что что его избранницу зовут Анна.
Избранница Гераскевича имеет эффектную внешность и стройную модельную фигуру. Она не является публичной персоной, редко появляется на светских мероприятиях и не стремится к медийности, несмотря на популярность своего возлюбленного.
Пара предпочитает спокойное личное пространство. В соцсетях можно увидеть лишь единичные совместные фотографии – без громких заявлений и лишнего пафоса. Именно эта сдержанность только подогревает интерес фанов.
Поддержка чемпиона в важные моменты
Несмотря на непубличность, любимая поддерживает Владислава во время соревнований и важных стартов. Для спортсмена, который представляет Украину на международной арене, такая опора имеет особое значение.
Владислав Гераскевич стал первым украинским скелетонистом, который выступил на Олимпийских играх, и с тех пор стабильно остается лицом этого вида спорта в Украине.
Олимпийский скандал с участием Гераскевича
- Гераскевич не смог принять участия в Играх-2026 в скелетоне после того, как Международный олимпийский комитет запретил ему стартовать в шлеме с изображениями украинских спортсменов, убитых российскими оккупантами.
- Скелетонист подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд, но ее отклонили, признав, что экипировка "не соответствует принципам МОК по выражению взглядов". Это решение окончательно закрыло ему путь на стартовые заезды, но не сдержало его от того, чтобы честно говорить о собственных ценностях, поддержке близких и любви.
- Кроме того, Гераскевич заявлял, что намерен продать "шлем памяти" на аукционе. К слову, Владимир Зеленский наградил скелетониста орденом Свободы, сообщает сайт Президента Украины.