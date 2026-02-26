Владислав Гераскевич редко делится подробностями частной жизни. Впрочем, иногда в соцсетях спортсмена появляются фото с любимой, которые сразу вызывают живой интерес у болельщиков, сообщает 24 Канал.

Что известно о девушке Гераскевича?

В недавнем интервью Маричке Падалко скелетонист рассказал, что что его избранницу зовут Анна.

Избранница Гераскевича имеет эффектную внешность и стройную модельную фигуру. Она не является публичной персоной, редко появляется на светских мероприятиях и не стремится к медийности, несмотря на популярность своего возлюбленного.



Девушка Владислава Гераскевича/Фото с инстаграм-страницы annatsekhanovskaa

Пара предпочитает спокойное личное пространство. В соцсетях можно увидеть лишь единичные совместные фотографии – без громких заявлений и лишнего пафоса. Именно эта сдержанность только подогревает интерес фанов.

Поддержка чемпиона в важные моменты

Несмотря на непубличность, любимая поддерживает Владислава во время соревнований и важных стартов. Для спортсмена, который представляет Украину на международной арене, такая опора имеет особое значение.

Владислав Гераскевич стал первым украинским скелетонистом, который выступил на Олимпийских играх, и с тех пор стабильно остается лицом этого вида спорта в Украине.

