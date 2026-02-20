Известный скелетонист, который не смог выступить на Олимпиаде-2026 из-за шлема памяти, впервые поделился подробностями своих отношений в большом интервью Маричке Падалко. Оказалось, что рядом с ним – его давняя возлюбленная Анна, которая осталась с ним даже в самые сложные моменты.
Смотрите также "Разорвало душу изнутри": отец Гераскевича растрогал историю о подготовке сына к Олимпиаде
Кто избранница Гераскевича?
После того, как вокруг Гераскевича появилось много внимания в соцсетях и его начали предсказывать следующим героем шоу "Холостяк", спортсмен развенчал слухи о холостяцкой жизни – он в отношениях с девушкой по имени Анна.
Девушка есть, сердце занято,
– коротко сказал Владислав о своей любви.
Пара давно вместе, и именно Анна была одной из тех, кто поддержал его принципиальное решение выступать на Играх в символической экипировке – шлеме памяти погибших украинских спортсменов.
Спортсмен добавил, что и его семья, и Анна переживали из-за потери возможности соревноваться, но понимали его позицию и ценности. Они даже планировали приехать поддержать его на финальных заездах Олимпиады, купив билеты и жилье, но из-за дисквалификации эти планы не осуществились.
Коротко об олимпийском скандале
- Гераскевич не смог принять участия в Играх-2026 в скелетоне после того, как Международный олимпийский комитет запретил ему стартовать в шлеме с изображениями украинских спортсменов, убитых российскими оккупантами.
- Скелетонист подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд, но ее отклонили, признав, что экипировка "не соответствует принципам МОК по выражению взглядов". Это решение окончательно закрыло ему путь на стартовые заезды, но не сдержало его от того, чтобы честно говорить о собственных ценностях, поддержке близких и любви.
- Кроме того, Гераскевич заявлял, что намерен продать "шлем памяти" на аукционе. К слову, Владимир Зеленский наградил скелетониста орденом Свободы, сообщает сайт Президента Украины.