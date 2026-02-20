Известный скелетонист, который не смог выступить на Олимпиаде-2026 из-за шлема памяти, впервые поделился подробностями своих отношений в большом интервью Маричке Падалко. Оказалось, что рядом с ним – его давняя возлюбленная Анна, которая осталась с ним даже в самые сложные моменты.

Смотрите также "Разорвало душу изнутри": отец Гераскевича растрогал историю о подготовке сына к Олимпиаде

Кто избранница Гераскевича?

После того, как вокруг Гераскевича появилось много внимания в соцсетях и его начали предсказывать следующим героем шоу "Холостяк", спортсмен развенчал слухи о холостяцкой жизни – он в отношениях с девушкой по имени Анна.

Девушка есть, сердце занято,

– коротко сказал Владислав о своей любви.

Пара давно вместе, и именно Анна была одной из тех, кто поддержал его принципиальное решение выступать на Играх в символической экипировке – шлеме памяти погибших украинских спортсменов.

Спортсмен добавил, что и его семья, и Анна переживали из-за потери возможности соревноваться, но понимали его позицию и ценности. Они даже планировали приехать поддержать его на финальных заездах Олимпиады, купив билеты и жилье, но из-за дисквалификации эти планы не осуществились.

Коротко об олимпийском скандале