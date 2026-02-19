Михаил Гераскевич сказал, что отстранение его сына и воспитанника от соревнований означает обесценивание многолетнего труда. Об этом он сообщил во время брифинга в Медиацентре Украина.

Что сказал Михаил Гераскевич о дисквалификации на Олимпиаде?

Гераскевич-старший заявил, что дело касается не только четырех лет подготовки, ведь Владислав готовился к этому с рождения.

Они занимаются скелетоном уже 11 лет и за это время вложены огромные силы, время и ресурсы, поскольку этот вид спорта очень дорогой.

Он также высказался относительно дисквалификации Владислава на Олимпиаде-2026.

В моменте дисквалификации разрывало душу изнутри. Это чувство не исчезло до сих пор – перечеркнута работа стольких лет жизни,
– поделился Михаил Гераскевич.

Анализируя то, что произошло, и разговор с главой МОК Кирсти Ковентри, Гераскевич отметил, что МОК испытал сильное давление, очевидно со стороны России.

Он также высказался о том, что в центре Европы существует спортивная структура, которая находится под полным влиянием России.

Михаил Гераскевич призвал украинских спортсменов продолжать противостоять России, одновременно соблюдая правила Олимпийского комитета.

Что известно о Владиславе Гераскевиче?

  • Гераскевич трижды представлял страну на зимних Олимпиадах. Во время Олимпиады-2022 в Пекине он привлек внимание плакатом против войны за две недели до полномасштабного вторжения России.
  • На Олимпиаде-2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо Владислав был знаменосцем сборной Украины.
  • Скелетониста не допустили к старту на зимних Олимпийских играх-2026 из-за "шлема памяти" – специально оформленный шлем с изображениями погибших украинских спортсменов и тренеров, которые стали жертвами российской агрессии.

  • Михаил Гераскевич, эмоционально отреагировал на решение МОК, назвав его таким, что задело честь спортсмена и разрушило многолетний труд.

  • Спортсмен оспаривал решение в Спортивном арбитражном суде (CAS), но апелляцию не удовлетворили, поэтому дисквалификация осталась в силе.