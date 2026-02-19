Михаил Гераскевич сказал, что отстранение его сына и воспитанника от соревнований означает обесценивание многолетнего труда. Об этом он сообщил во время брифинга в Медиацентре Украина.

Смотрите также "Создавали при свече": отец Гераскевича рассказал, как рисовали "шлем памяти"

Что сказал Михаил Гераскевич о дисквалификации на Олимпиаде?

Гераскевич-старший заявил, что дело касается не только четырех лет подготовки, ведь Владислав готовился к этому с рождения.

Они занимаются скелетоном уже 11 лет и за это время вложены огромные силы, время и ресурсы, поскольку этот вид спорта очень дорогой.

Он также высказался относительно дисквалификации Владислава на Олимпиаде-2026.

В моменте дисквалификации разрывало душу изнутри. Это чувство не исчезло до сих пор – перечеркнута работа стольких лет жизни,

– поделился Михаил Гераскевич.