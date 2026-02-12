Об этом сообщает Суспільне.Спорт.

Что сказал отец и тренер о дисквалификации Владислава Гераскевича?

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич выступал на Олимпийских играх в "шлеме памяти". На нем изображались спортсмены, которые погибли из-за российской агрессии. МОК запрещал такую демонстрацию, убеждая, что это создаст хаос в олимпийском движении. Именно поэтому чемпиона не допустили к соревнованиям.

Михаил Гераскевич рассказал, что новоизбранный президент МОК Кирсти Ковентри говорила, что шлем с трагическим посылом помешает "праздновать Олимпиаду". И хотя весь мир увидел шлем Влада, ему предлагали спуститься в другом снаряжении. А тем временем отец подержал бы "шлем памяти" на старте.

Это напоминало торговлю, конечно, что она недопустима, потому что память об украинских героях не продается, никогда на это не согласится,

– отметил отец и тренер Владислава Гераскевича.

Господин Михаил отметил, что комитет, вероятно, забыл, что исторически сложилось так, что Олимпийские игры созданы для чествования погибших героев. Именно поэтому были придуманы соревнования на мечах и забеги. Он добавил, что эти виды спорта имитировали деятельность воина на поле боя. Поэтому шлем Влада как раз подчеркивал первопричину Олимпийских игр.

"Мне жаль, что МОК и его руководительница мисс Ковентри, которая является сама олимпийской чемпионкой, забыли историю. А мы знаем: кто забывает историю, тот, видимо, движется дальше не в том направлении", – сказал Михаил Гераскевич.

Спортсмен с отцом готовы подать иск в CAS. Ведь дисквалификация фактически без причины разрушила долгую работу спортсмена и обесценили средства, которые вкладывались в его подготовку.

Если посмотреть на результаты спортсменов, Влад находился бы в зоне подиума со своими результатами. Это была бы борьба за медаль,

– сказал спортсмен.

Кроме того, МОК пренебрегла памятью о героях Украины. Тогда как руководство государства, олимпийский комитет и воины на линии боевого соприкосновения выражали свою поддержку Владу.

Михаил Гераскевич говорит, что этот шаг стал дисквалификацией демократии ради своих частных интересов, в частности из-за чувствительного давления российских спонсоров.

