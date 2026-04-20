Джонс ездит в Россию, участвует там в странных турнирах и записывает в соцсети видео со сторонниками кровавого путинского режима. Из-за этого Гераскевич назвал своего бывшего кумира посмешищем, пишет meta.ua.
Как Владислав Гераскевич упрекнул легенду UFC?
Гераскевич признал, что видеть вчерашних спортивных идолов, которые получали себе уважение и славу достижениями на международных соревнованиях, полезными идиотами в пропаганде россиян – это очень странное ощущение.
То, как к нему и другим легендам там относятся – как к каким-то щенкам. Это выглядит неправильно. Их должны уважать, но вместо этого их просто используют, чтобы привлечь внимание к шоу. Это ненормальная среда. Я не понимаю, почему люди позволяют так с собой обращаться. Возможно, из-за денег, но деньги – это не все,
– поделился размышлениями Гераскевич.
Как Джон Джонс продвигает Россию и ее пропаганду?
- Джон Джонс – выдающаяся фигура в истории смешанных единоборств: самый молодой чемпион в истории UFC и, по мнению многих экспертов, лучший боец за всю историю организации.
- Как пишет "Трибуна", Джонс после завершения профи-карьеры продался россиянам: ездил в Чечню, купил квартиру в Грозном, встречался с Рамзаном Кадыровым, участвовал в российских реалити-шоу, позировал в берете российских десантников, которые совершают в Украине военные преступления. Свои фото Джонс подписывал "Из России с любовью".