Джонс їздить до Росії, бере там участь у дивних турнірах і записує у соцмережі відео з прихильниками кривавого путінського режиму. Через це Гераскевич назвав свого колишнього кумира посміховиськом, пише meta.ua.

Дивіться також "Суддя їздила у Москву": тренер Владислава Гераскевича розкрив деталі апеляції на дії МОК

Як Владислав Гераскевич дорікнув легенді UFC?

Гераскевич визнав, що бачити вчорашніх спортивних ідолів, які здобували собі повагу і славу досягненнями на міжнародних змаганнях, корисними ідіотами в пропаганді росіян – це дуже дивне відчуття.

Те, як до нього та інших легенд там ставляться – наче до якихось цуценят. Це виглядає неправильно. Їх мають поважати, але замість цього їх просто використовують, щоб привернути увагу до шоу. Це ненормальне середовище. Я не розумію, чому люди дозволяють так із собою поводитися. Можливо, через гроші, але гроші – це не все,

– поділився роздумами Гераскевич.

Як Джон Джонс просуває Росію і її пропаганду?