17 квітня мав відбутися похорон найріднішої людини спортсменки на Арлінгтонському кладовищі у штаті Джорджія. А на 9 день після смерті Подкопаєва вперше відреагувала на сумну звістку на своїй сторінці в інстаграмі.

Що сказала Лілія Подкопаєва про померлу маму?

Колишня гімнастка написала звернення до мами, у якому спробувала передати тепло, любов та вдячність до неї.

Пусто там, де ти була. Страшно там, де ти мала б бути. Самотньо скрізь, де ти більше не прийдеш. Ми не здалися. Ми боролися — до останнього подиху, до останньої надії. Бо ти того варта. Бо ти варта всього. Кажуть, Бог вибирає найкращих. Тоді він точно знав, кого вибирає. Мамо — твої дівчатка стають сильнішими. Твій онук росте і перемагає. А в дзеркалі — ти. Завжди ти. Ми любимо тебе. Більше, ніж слова можуть вмістити,

– зворушливо написала спортсменка.

