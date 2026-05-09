Отсутствие рекомендаций по возвращению россиян в соревнования большого ранга – продолжение длительного допингового скандала. Так утверждают журналисты британского издания The Guardian.
Какие новые подробности появились в этом деле?
По информации издания, еще в феврале Всемирное антидопинговое агентство (WADA) получило анонимную информацию о возможной причастности руководительницы РУСАДА Вероники Логиновой к сокрытию допинг-тестов во время зимней Олимпиады-2014 со стороны Москвы.
В апреле свое расследование провели журналисты The Insider, которые обнаружили, что Логинову связывают отношения с полковником ФСБ Дмитрием Ковалевым – экспертом-криминалистом антидопингового агентства.
Это прямо противоречит правилам WADA, по которым представители правительства не должны вмешиваться в антидопинговый контроль.
Что произошло вместе с недопуском россиян?
В четверг, 7 мая, Международный олимпийский комитет, к сожалению, рекомендовал снять ограничения с представителей Беларуси, но продолжил бан россиян.
НОК Украины сразу же выступил с официальным заявлением. Позицию МОК раскритиковал глава Министерства молодежи и спорта Украины Матвей Бедный. В комментарии для 24 Канала он назвал ее слабой и аморальной.
Собственную позицию начали высказывать и различные мировые спортивные федерации. В частности президент Себастьян Коу отметил, что возвращение россиян и белорусов в легкую атлетику возможно только при наличии реальных переговоров о прекращении российско-украинской войны.
Напомним, что на днях ФИФА продолжила международное изгнание россиян в футболе.
Как мир узнал о допинге в России?
- Допинговый скандал в мировом спорте начался в 2016 году после так называемых "файлов Родченкова".
- В то время бывший руководитель московской лаборатории Григорий Родченков рассказал о своем участии в сокрытии положительных допинг-проб российских спортсменов во время зимней Олимпиады-2014 в Сочи.
- Первоисточником информации стало его интервью для The New York Times, которое увидело свет в мае 2016-го. Оно привело к ряду дисквалификаций россиян, которые начались с летних Олимпийских игр-2016 в Рио-де-Жанейро.
- Эта история продолжает настигать российских атлетов и сейчас. Например, в апреле WADA вынесло более 300 санкций за нарушение антидопинговых правил.