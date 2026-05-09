Отсутствие рекомендаций по возвращению россиян в соревнования большого ранга – продолжение длительного допингового скандала. Так утверждают журналисты британского издания The Guardian.

Какие новые подробности появились в этом деле?

По информации издания, еще в феврале Всемирное антидопинговое агентство (WADA) получило анонимную информацию о возможной причастности руководительницы РУСАДА Вероники Логиновой к сокрытию допинг-тестов во время зимней Олимпиады-2014 со стороны Москвы.

В апреле свое расследование провели журналисты The Insider, которые обнаружили, что Логинову связывают отношения с полковником ФСБ Дмитрием Ковалевым – экспертом-криминалистом антидопингового агентства.

Это прямо противоречит правилам WADA, по которым представители правительства не должны вмешиваться в антидопинговый контроль.

Что произошло вместе с недопуском россиян?

В четверг, 7 мая, Международный олимпийский комитет, к сожалению, рекомендовал снять ограничения с представителей Беларуси, но продолжил бан россиян.

НОК Украины сразу же выступил с официальным заявлением. Позицию МОК раскритиковал глава Министерства молодежи и спорта Украины Матвей Бедный. В комментарии для 24 Канала он назвал ее слабой и аморальной.

Собственную позицию начали высказывать и различные мировые спортивные федерации. В частности президент Себастьян Коу отметил, что возвращение россиян и белорусов в легкую атлетику возможно только при наличии реальных переговоров о прекращении российско-украинской войны.

Напомним, что на днях ФИФА продолжила международное изгнание россиян в футболе.

