Відсутність рекомендацій щодо повернення росіян у змагання великого рангу – продовження тривалого допінгового скандалу. Так стверджують журналісти британського видання The Guardian.

Які нові подробиці з’явились у цій справі?

За інформацією видання, ще у лютому Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) отримало анонімну інформацію щодо можливої причетності очільниці РУСАДА Вероніки Логінової до приховування допінг-тестів під час зимової Олімпіади-2014 збоку Москви.

У квітні своє розслідування провели журналісти The Insider, які виявили, що Логінову пов’язують стосунки з полковником ФСБ Дмитром Ковальовим – експертом-криміналістом антидопінгового агентства.

Це прямо суперечить правилам WADA, за якими представники уряду не повинні втручатись в антидопінговий контроль.

Що відбулось разом із недопуском росіян?

У четвер, 7 травня, Міжнародний олімпійський комітет, на жаль, рекомендував зняти обмеження з представників Білорусі, але продовжив бан росіян.

НОК України одразу виступив з офіційною заявою. Позицію МОК розкритикував очільник Міністерства молоді та спорту України Матвій Бідний. У коментарі для 24 Каналу він назвав її слабкою та аморальною.

Власну позицію почали висловлювати і різні світові спортивні федерації. Зокрема президент Себастьян Коу зазначив, що повернення росіян та білорусів у легку атлетику можливе лише за наявності реальних переговорів про припинення російсько-української війни.

Нагадаємо, що днями ФІФА продовжила міжнародне вигнання росіян у футболі.

Як світ дізнався про допінг у Росії?