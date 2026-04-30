WADA на своєму сайті офіційно підбило підсумки "Операції LIMS", яка базувалася на даних Московської антидопінгової лабораторії. Результати стали нищівними для російського спорту, який роками будував успіхи на системних маніпуляціях.

Що відомо про результати розслідування?

За підсумками розслідування, санкції отримав 291 російський спортсмен, а загальна кількість покарань сягнула 302, оскільки частина атлетів порушувала правила неодноразово. Допінгові порушення зафіксували у 22 видах спорту, а найбільше випадків припало на важку атлетику та легку атлетику.

Президент WADA Вітольд Банька назвав "Операцію LIMS" найуспішнішим розслідуванням в історії антидопінгу. В агентстві наголосили, що саме доступ до 24 терабайтів даних із московської лабораторії дозволив розкрити одну з наймасштабніших схем спортивного шахрайства.

Як Кремль роками прикривав допінг-систему?

Російська антидопінгова система опинилася під ударом ще після викриттів 2015–2016 років, коли WADA та доповідь Макларена довели існування державної програми приховування позитивних проб.

Попри роки заперечень з боку Москви, завершення "Операції LIMS" стало символічним вироком російській спортивній системі, яка перетворила допінг на частину державної машини.

