Після дискваліфікації за допінг результати збірної Росії на Олімпіаді-2014 були скасовані, а нагороди перерозподілені. Проте частина спортсменів вирішила фактично проігнорувати вимоги міжнародних структур, передає 24 Канал.

Хто з росіян влаштував демарш?

Колишній російський біатлоніст, а нині депутат Держдуми Антон Шипулін заявив, що не має наміру повертати золоту медаль естафети Ігор-2014 у Сочі.

Навіщо? Я її завоював. Вона моя, повертати не збираюся, –

розповів Шипулін в ефірі російського "Матч ТВ".

Рішення про перерозподіл нагород ухвалили після дискваліфікації біатлоніста Євгена Устюгова – через порушення антидопінгових правил. Його результати на Олімпіадах-2010 і 2014 анулювали, а разом із ним золота позбулася вся естафетна четвірка.

Міжнародний союз біатлоністів (IBU) вимагав повернення медалей, що є обов’язковою процедурою після скасування результатів .

Як відреагував біатлонний світ?

Поки росіяни відмовляються виконувати вимоги, іншим збірним уже вручили "оновлені" нагороди. Зокрема, золото Сочі-2014 отримали німецькі біатлоністи.

Реакція міжнародної спільноти різка. Норвезький олімпійський чемпіон Тарьєй Бьо у коментарі "Sports.ru" заявив, що не розуміє позиції росіянина та порадив "поставити питання партнеру, якого дискваліфікували".

