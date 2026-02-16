После дисквалификации за допинг результаты сборной России на Олимпиаде-2014 были отменены, а награды перераспределены. Однако часть спортсменов решила фактически проигнорировать требования международных структур, передает 24 Канал.

Смотрите также Из-за российского допинга: на Олимпиаде-2026 в биатлоне наградят победителей предыдущих Игр

Кто из россиян устроил демарш?

Бывший российский биатлонист, а ныне депутат Госдумы Антон Шипулин заявил, что не намерен возвращать золотую медаль эстафеты Игр-2014 в Сочи.

Зачем? Я ее завоевал. Она моя, возвращать не собираюсь,

– рассказал Шипулин в эфире российского "Матч ТВ".

Решение о перераспределении наград приняли после дисквалификации биатлониста Евгения Устюгова – из-за нарушения антидопинговых правил. Его результаты на Олимпиадах-2010 и 2014 аннулировали, а вместе с ним золота лишилась вся эстафетная четверка.

Международный союз биатлонистов (IBU) требовал возврата медалей, что является обязательной процедурой после отмены результатов.

Как отреагировал биатлонный мир?

Пока россияне отказываются выполнять требования, другим сборным уже вручили "обновленные" награды. В частности, золото Сочи-2014 получили немецкие биатлонисты.

Реакция международного сообщества резкая. Норвежский олимпийский чемпион Тарьей Бё в комментарии "Sports.ru" заявил, что не понимает позиции россиянина и посоветовал "задать вопрос партнеру, которого дисквалифицировали".

Биатлон на Олимпиаде-2026