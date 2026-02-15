Золото получит легендарный француз Мартен Фуркад, а также мужская эстафетная команда Германии. Причина заключается в перераспределении медалей после допинг скандала, пишет Международный союз биатлонистов на своем сайте.

Почему в Италии наградят победителей прошлых Олимпиад?

Результаты россиянина Евгения Устюгова в период 2010-2014 годов были аннулированы после того, как биатлонист из страны-агрессора попался на употреблении допинга.

Таким образом IBU внес изменения в результаты двух гонок на Олимпийских играх: спринта в Ванкувере-2010 и мужской эстафеты в Сочи-2014. Вместо россиян золотые медали присуждены Мартену Фуркаду и команде Германии в составе Эрика Лессера, Даниэля Бёма, Арнда Пайффера и Симона Шемппа.

Несмотря на то, что эти спортсмены уже не соревнуются, IBU решил дать им возможность пережить золотой медальный момент, которого не произошло из-за россиянина-допингиста. Поэтому между двумя персьютами, которые запланированы в Антхольце-Антерсельве в воскресенье, 15 февраля, Фуркад и немцы поднимутся на пьедестал почета и получат золото.

Что известно о связи Мартена Фуркада с россиянами?