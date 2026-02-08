Всего в этом виде спорта будет разыграно 11 комплектов медалей. Среди участников этих соревнований будет и Украина, сообщает 24 Канал.

Какие страны участвуют в биатлоне?

Олимпийские лицензии по биатлону получили 29 стран, тогда как в целом в на Игры приедут 210 спортсменов (по 105 мужчин и женщин). Расписание гонок следующее:

8 февраля, 15:05 . Смешанная эстафета

. Смешанная эстафета 10 февраля, 14:30 . Индивидуальная гонка 20 километров (мужчины)

. Индивидуальная гонка 20 километров (мужчины) 11 февраля, 15:15 . Индивидуальная гонка 15 километров (женщины)

. Индивидуальная гонка 15 километров (женщины) 13 февраля, 15:00 . Спринт 10 километров (мужчины)

. Спринт 10 километров (мужчины) 14 февраля, 15:00 . Спринт 7,5 километров (женщины)

. Спринт 7,5 километров (женщины) 15 февраля, 12:15 . Гонка преследования 12,5 километров (мужчины)

. Гонка преследования 12,5 километров (мужчины) 15 февраля, 15:45 . Гонка преследования 10 километров (женщины)

. Гонка преследования 10 километров (женщины) 17 февраля, 15:30 . Эстафета 4 х 7,5 километров (мужчины)

. Эстафета 4 х 7,5 километров (мужчины) 18 февраля, 15:45 . Эстафета 4 х 6 километров (женщины)

. Эстафета 4 х 6 километров (женщины) 20 февраля, 15:15 . Масстарт 15 километров (мужчины)

. Масстарт 15 километров (мужчины) 21 февраля, 15:15. Масстарт 12,5 километров (женщины)

Украина получила 10 лицензий в биатлоне. Это один из лучших показателей среди всех стран. Больше спортсменов будут иметь только Франция и Швеция (по 12), а также Германия и Норвегия (по 11).

Список украинских биатлонистов на зимней Олимпиаде:

Дмитрий Пидручный

Виталий Мандзин

Богдан Борковский

Антон Дудченко

Тарас Лесюк

Кристина Дмитренко

Елена Городна

Юлия Джима

Дарья Чалык

Александра Меркушина

Где пройдут соревнования?

Биатлонные гонки пройдут на курорте Антгольц-Антерсельва. Она расположена в долине Ангольц на высоте 1642 метра в итальянских Альпах. Именно там проходит один из этапов Кубка мира по биатлону.

Онлайн-трансляция биатлона на зимних Олимпийских играх-2026