Всего в этом виде спорта будет разыграно 11 комплектов медалей. Среди участников этих соревнований будет и Украина, сообщает 24 Канал.
Какие страны участвуют в биатлоне?
Олимпийские лицензии по биатлону получили 29 стран, тогда как в целом в на Игры приедут 210 спортсменов (по 105 мужчин и женщин). Расписание гонок следующее:
- 8 февраля, 15:05. Смешанная эстафета
- 10 февраля, 14:30. Индивидуальная гонка 20 километров (мужчины)
- 11 февраля, 15:15. Индивидуальная гонка 15 километров (женщины)
- 13 февраля, 15:00. Спринт 10 километров (мужчины)
- 14 февраля, 15:00. Спринт 7,5 километров (женщины)
- 15 февраля, 12:15. Гонка преследования 12,5 километров (мужчины)
- 15 февраля, 15:45. Гонка преследования 10 километров (женщины)
- 17 февраля, 15:30. Эстафета 4 х 7,5 километров (мужчины)
- 18 февраля, 15:45. Эстафета 4 х 6 километров (женщины)
- 20 февраля, 15:15. Масстарт 15 километров (мужчины)
- 21 февраля, 15:15. Масстарт 12,5 километров (женщины)
Украина получила 10 лицензий в биатлоне. Это один из лучших показателей среди всех стран. Больше спортсменов будут иметь только Франция и Швеция (по 12), а также Германия и Норвегия (по 11).
Список украинских биатлонистов на зимней Олимпиаде:
- Дмитрий Пидручный
- Виталий Мандзин
- Богдан Борковский
- Антон Дудченко
- Тарас Лесюк
- Кристина Дмитренко
- Елена Городна
- Юлия Джима
- Дарья Чалык
- Александра Меркушина
Где пройдут соревнования?
Биатлонные гонки пройдут на курорте Антгольц-Антерсельва. Она расположена в долине Ангольц на высоте 1642 метра в итальянских Альпах. Именно там проходит один из этапов Кубка мира по биатлону.
Официальным вещателем зимних Олимпийских игр-2026 канал Общественное Спорт. 24 Канал также предложит болельщикам онлайн-трансляцию гонок по биатлону на зимней Олимпиаде.