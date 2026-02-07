Всего будет разыграно 116 комплектов наград в 16 дисциплинах. 24 Канал следит за борьбой в медальном зачете 25-х Зимних Олимпийских игр.

Смотрите также Кто представит Украину на зимних Олимпийских играх-2026: полный состав команды

Какие виды спорта представлены на Олимпиаде?

В целом соревнования проводятся в 16 различных видах спорта:

горнолыжный спорт;

биатлон;

бобслей;

лыжные гонки;

керлинг;

фигурное катание;

фристайл;

хоккей на льду с шайбой;

санный спорт;

лыжное двоеборье;

шорт-трек;

скелетон;

прыжки на лыжах с трамплина;

ски-альпинизм (впервые на Олимпиадах);

сноубординг;

конькобежный спорт.

Сколько спортсменов принимают участие?

На Игры заявлено почти 3000 атлетов из 92 стран мира. Украина имеет представительство в 46 спортсменов, которые соревнуются в 11 видах программы.

Медальный зачет Олимпийский игр-2026

По состоянию на 14:10 7 февраля