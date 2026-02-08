Загалом у цьому виді спорту буде розіграно 11 комплектів медалей. Серед учасників цих змагань буде і Україна, повідомляє 24 Канал.
Які країни беруть участь в біатлоні?
Олімпійські ліцензії з біатлону отримали 29 країн, тоді як загалом в на Ігри завітають 210 спортсменів (по 105 чоловіків та жінок). Розклад гонок наступний:
- 8 лютого, 15:05. Змішана естафета
- 10 лютого, 14:30. Індивідуальна гонка 20 кілометрів (чоловіки)
- 11 лютого, 15:15. Індивідуальна гонка 15 кілометрів (жінки)
- 13 лютого, 15:00. Спринт 10 кілометрів (чоловіки)
- 14 лютого, 15:00. Спринт 7,5 кілометрів (жінки)
- 15 лютого, 12:15. Гонка переслідування 12,5 кілометрів (чоловіки)
- 15 лютого, 15:45. Гонка переслідування 10 кілометрів (жінки)
- 17 лютого, 15:30. Естафета 4 х 7,5 кілометрів (чоловіки)
- 18 лютого, 15:45. Естафета 4 х 6 кілометрів (жінки)
- 20 лютого, 15:15. Масстарт 15 кілометрів (чоловіки)
- 21 лютого, 15:15. Масстарт 12,5 кілометрів (жінки)
Україна здобула 10 ліцензій у біатлоні. Це один з найкращих показників серед усіх країн. Більше спортсменів матимуть лише Франція та Швеція (по 12), а також Німеччина та Норвегія (по 11).
Список українських біатлоністів на зимовій Олімпіаді:
- Дмитро Підручний
- Віталій Мандзин
- Богдан Борковський
- Антон Дудченко
- Тарас Лесюк.
- Христина Дмитренко
- Олена Городна
- Юлія Джима
- Дарина Чалик
- Олександра Меркушина.
Де пройдуть змагання?
Біатлонні гонки пройдуть на курорті Антгольц-Антерсельва. Вона розташована в долині Ангольц на висоті 1642 метри у італійських Альпах. Саме там проходить один з етапів Кубка світу з біатлону.
Офіційним мовником зимових Олімпійських ігор-2026 канал Суспільне Спорт.