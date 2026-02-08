Загалом у цьому виді спорту буде розіграно 11 комплектів медалей. Серед учасників цих змагань буде і Україна, повідомляє 24 Канал.

До теми Медальний залік Зимових Олімпійських ігор-2026

Які країни беруть участь в біатлоні?

Олімпійські ліцензії з біатлону отримали 29 країн, тоді як загалом в на Ігри завітають 210 спортсменів (по 105 чоловіків та жінок). Розклад гонок наступний:

  • 8 лютого, 15:05. Змішана естафета
  • 10 лютого, 14:30. Індивідуальна гонка 20 кілометрів (чоловіки)
  • 11 лютого, 15:15. Індивідуальна гонка 15 кілометрів (жінки)
  • 13 лютого, 15:00. Спринт 10 кілометрів (чоловіки)
  • 14 лютого, 15:00. Спринт 7,5 кілометрів (жінки)
  • 15 лютого, 12:15. Гонка переслідування 12,5 кілометрів (чоловіки)
  • 15 лютого, 15:45. Гонка переслідування 10 кілометрів (жінки)
  • 17 лютого, 15:30. Естафета 4 х 7,5 кілометрів (чоловіки)
  • 18 лютого, 15:45. Естафета 4 х 6 кілометрів (жінки)
  • 20 лютого, 15:15. Масстарт 15 кілометрів (чоловіки)
  • 21 лютого, 15:15. Масстарт 12,5 кілометрів (жінки)

Україна здобула 10 ліцензій у біатлоні. Це один з найкращих показників серед усіх країн. Більше спортсменів матимуть лише Франція та Швеція (по 12), а також Німеччина та Норвегія (по 11).

Список українських біатлоністів на зимовій Олімпіаді:

  • Дмитро Підручний
  • Віталій Мандзин
  • Богдан Борковський
  • Антон Дудченко
  • Тарас Лесюк.
  • Христина Дмитренко
  • Олена Городна
  • Юлія Джима
  • Дарина Чалик
  • Олександра Меркушина.

Де пройдуть змагання?

Біатлонні гонки пройдуть на курорті Антгольц-Антерсельва. Вона розташована в долині Ангольц на висоті 1642 метри у італійських Альпах. Саме там проходить один з етапів Кубка світу з біатлону.

Офіційним мовником зимових Олімпійських ігор-2026 канал Суспільне Спорт. 24 Канал також запропонує вболівальникам онлайн-трансляцію гонок з біатлону на зимовій Олімпіаді.

Онлайн-трансляція біатлону на зимових Олімпійських іграх-2026