На цих змаганнях будуть представлені одразу 16 різних видів спорту. Центральним серед них традиційно стане біатлон, повідомляє 24 Канал.

Коли відбудуться біатлонні гонки на Олімпіаді-2026?

29 країн отримали ліцензії на участь в біатлонних гонках. Однією з них стала й Україна.

Перегони відбуватимуться в мальовничому селищі Антгольц-Антерсельва в Південному Тіролі. Змагання триватимуть майже протягом усієї Олімпіади – з 8 по 21 лютого.

Першою гонкою на турнірі стане змішана естафета. Завершиться він жіночим мас-стартом.

Хто представить Україну?

Наша національна команда здобула десять ліцензій на Олімпійські ігри. По п'ять спортсменів потрапили до чоловічої і жіночої збірної.

Чоловіки : Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Богдан Борковський, Антон Дудченко, Тарас Лесюк.

: Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Богдан Борковський, Антон Дудченко, Тарас Лесюк. Жінки: Христина Дмитренко, Олена Городна, Юлія Джима, Дарина Чалик, Олександра Меркушина.

Довідка. У біатлоні українці матимуть найбільше представництво на рівні з санним спортом. На третьому місці йде фристайл (9 спортсменів), а загальна заявка склала 46 атлетів.

Де дивитись біатлон на Олімпіаді-2026?

Усі гонки на ОІ-2026 у прямому етері транслюватимуть на сайті Суспільне Спорт. Також їх можна подивитися на місцевих каналах Суспільного (Суспільне Вінниця, Суспільне Харків, Суспільне Львів тощо).

Розклад біатлону на Олімпійських іграх-2026

8 лютого (15:05) – змішана естафета

10 лютого (14:30) – індивідуальна гонка 20 кілометрів, чоловіки

11 лютого (15:15) – індивідуальна гонка 15 кілометрів, жінки

13 лютого (15:00) – спринт 10 кілометрів, чоловіки

14 лютого (15:00) – спринт 7,5 кілометрів, жінки

15 лютого (12:15) – гонка переслідування 12,5 кілометрів, чоловіки

15 лютого (15:45) – гонка переслідування 10 кілометрів, жінки

17 лютого (15:30) – чоловіча естафета 4 х 7,5 кілометрів

18 лютого (15:45) – жіноча естафета 4 х 6 кілометрів

20 лютого (15:15) – мас-старт 15 кілометрів, чоловіки

21 лютого (15:15) – мас-старт 12,5 кілометрів, жінки

Нагадаємо, що загалом Україна має п'ять олімпійських медалей у біатлоні. Цей спорт є найуспішнішим для нас на зимових Іграх.

Єдиною біатлоністкою, яка має більше однієї нагороди на Олімпіадах, є Віта Семеренко. У 2014 році вона здобула "золото" в естафеті, до якого додала "бронзу" у спринті.