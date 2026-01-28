Загалом спортсмени будуть боротись за 116 комплектів нагород. 24 Канал нагадує, скільки медалей українські атлети здобували до цього на найпрестижніших змаганнях 4-річчя в зимових видах спорту.

Читайте також Золото в дефіциті: з чого зроблені медалі Олімпійських ігор-2026

Що відомо про перших українців на зимових ОІ?

Першим українцем, який брав участь у Білій Олімпіаді, був польський біатлоніст українського походження Степан Вітковський. Це сталося на дебютних зимових Іграх-1924.

Він пробіг лижний марафон на 50 кілометрів і посів 21 місце. На тих змаганнях також виступав й американець українського походження Валентин Білас, який став шостим на дистанції 5000 метрів зі швидкісного бігу на ковзанах.

Яких успіхів досягала Україна на зимових Олімпіадах?

У складі ж незалежної України наші спортсмени дебютували на Олімпійських іграх-1994 в Ліллегаммері. На тих змаганнях "синьо-жовті" здобули дві медалі.

Першу й історичну "бронзу" виборола біатлоністка Валентина Цербе-Несіна. Вона 23 лютого у спринті посіла третє місце, поступившись чемпіонці лише на 1,2 секунди.



Цербе-Несіна здобула першу медаль для України на зимових ОІ / Фото НОК України

Проте на дебютних для нашої країни зимових Олімпійських іграх ми все ж таки не залишилися без "золота". Вже через два дні після першої медалі в біатлоні стався тріумф Оксани Баюл.

16-річна фігуристка після короткої програми посідала друге місце, після чого бездоганно виконала довільну програму та випередила американку Ненсі Керріган і представницю Китаю Чень Лу, які розташувалися врешті-решт на другій і третій сходинках відповідно.

Переможний виступ Оксани Баюл на ОІ-1994: дивіться відео

Наразі ті зимові Олімпійські ігри залишаються найуспішнішими для України нарівні з Олімпіадою-2014. Тоді "золото" здобула жіноча збірна з біатлону в естафеті, до якої "бронзу" додала Віта Семеренко у спринті.

Загалом наші спортсмени здобули дев'ять медалей на зимових Білих Олімпіадах. Їм це вдалося зробити у трьох видах спорту.

Найуспішнішим є біатлон, де "синьо-жовті" мають в активі 5 нагород. Ще по дві медалі українці виграли у фристайлі та фігурному катанні.

До слова. На літніх Олімпійських іграх наші спортсмени мають набагато більше успіхів. Вони здобули 151 медаль, з яких 38 – "золотих".

Всі медалі України на зимових Олімпіадах