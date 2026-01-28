В целом спортсмены будут бороться за 116 комплектов наград. 24 Канал напоминает, сколько медалей украинские атлеты выигрывали до этого на самых престижных соревнованиях 4-летия в зимних видах спорта.

Что известно о первых украинцах на зимних ОИ?

Первым украинцем, который принимал участие в Белой Олимпиаде, был польский биатлонист украинского происхождения Степан Витковский. Это произошло на дебютных зимних Играх-1924.

Он пробежал лыжный марафон на 50 километров и занял 21 место. На тех соревнованиях также выступал и американец украинского происхождения Валентин Билас, который стал шестым на дистанции 5000 метров по скоростному бегу на коньках.

Каких успехов достигала Украина на зимних Олимпиадах?

В составе же независимой Украины наши спортсмены дебютировали на Олимпийских играх-1994 в Лиллехаммере. На тех соревнованиях "сине-желтые" завоевали две медали.

Первую и историческую "бронзу" выиграла биатлонистка Валентина Цербе-Несина. Она 23 февраля в спринте заняла третье место, уступив чемпионке лишь на 1,2 секунды.



Цербе-Несина завоевала первую медаль для Украины на зимних ОИ / Фото НОК Украины

Однако на дебютных для нашей страны зимних Олимпийских играх мы все же не остались без "золота". Уже через два дня после первой медали в биатлоне произошел триумф Оксаны Баюл.

16-летняя фигуристка после короткой программы занимала второе место, после чего безупречно выполнила произвольную программу и опередила американку Нэнси Керриган и представительницу Китая Чэнь Лу, которые расположились в конце концов на второй и третьей строчках соответственно.

Те зимние Олимпийские игры пока что остаются самыми успешными для Украины наравне с Олимпиадой-2014. Тогда "золото" завоевала женская сборная по биатлону в эстафете, к которой "бронзу" добавила Вита Семеренко в спринте.

В целом наши спортсмены завоевали девять медалей на зимних Белых Олимпиадах. Им это удалось сделать в трех видах спорта.

Самым успешным является биатлон, где "сине-желтые" имеют в активе 5 наград. Еще по две медали украинцы выиграли во фристайле и фигурном катании.

К слову. На летних Олимпийских играх наши спортсмены имеют гораздо больше успехов. Они добыли 151 медаль, из которых 38 – "золотых".

Все медали Украины на зимних Олимпиадах