Как мировая столица моды Милан подготовил особенно изысканный дизайн наград. 24 Канал узнавал, что символизируют медали Олимпиады-2026 и из чего их изготавливают.

Какой дизайн медалей Олимпийских игр-2026?

Официальный сайт Игр отмечает, что награды "вдохновлены вечной элегантностью итальянского авангарда". Дизайн описывается как "динамичный и молодежный". Медаль будто состоит из двух частей, которые соединяются вместе в постоянном движении олимпийским символом в знак "смелого заявления о единстве".



Золотая олимпийская медаль 2026 года / фото Olympics

Разработчики дизайна отмечают, что медали представляют олимпийские и паралимпийские ценности. Например, награды для спортсменов с дефектами зрения на Паралимпиаде будут подписываться шрифтом Брайля.

Сколько золота в олимпийских медалях 2026 года?

Как пишет Суспільне, изготовлением медалей занимается Монетный двор Италии, используя для этого переработанные металлы, полученные из отходов собственного производства.

Тема ответственного отношения к природе и экологичности вообще ведущая в процессе создания наград: их выплавляют в печах, которые работают только на возобновляемой энергии, а упаковка будет содержать минимум пластика и максимум материалов, которые поддаются переработке.

Каждая медаль будет иметь диаметр 8 сантиметров и толщину в 1 сантиметр. В зависимости от достоинства, будет отличаться вес награды.

Золото: 500 граммов серебра 999 пробы и 6 граммов золота 999,9 пробы

Серебро: 500 граммов серебра 999 пробы

Бронза: 420 граммов меди

