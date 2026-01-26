В состав официальной делегации вошли 103 человека. В целом Украина будет соревноваться в 11 видах спорта, пишет НОК.

Кто выступит от Украины на Олимпийских играх-2026?

Олимпийские лицензии получили 46 спортсменов – четыре года назад в Пекине мы имели ровно такое же количество атлетов.

Украинские атлеты на Олимпиаде-2026

Биатлон:

Богдан Борковский, Антон Дудченко, Тарас Лесюк, Виталий Мандзин, Дмитрий Пидручный, Елена Городна, Юлия Джима, Кристина Дмитренко, Александра Меркушина, Дарья Чалык

Горнолыжный спорт:

Дмитрий Шепюк, Анастасия Шепиленко

Лыжное двоеборье:

Дмитрий Мазурчук, Александр Шумбарец

Лыжные гонки:

Дмитрий Драгун, Александр Лисогор, Дарья Мигаль, Анастасия Никон, Елизавета Ноприенко, София Шкатула

Санный спорт:

Богдан Бабура, Игорь Гой, Антон Дукач, Назарий Качмар, Андрей Мандзий, Даниил Марциновский, Александра Мох, Елена Смага, Елена Стецкив, Юлианна Туницкая

Фристайл:

Ян Гаврюк, Дмитрий Котовский, Максим Кузнецов, Александр Окипнюк, Ангелина Брыкина, Нелли Попович, Диана Яблонская, Оксана Яцюк, Екатерина Коцар

Шорт-трек:

Олег Гандей, Елизавета Сидорко

Скелетон:

Владислав Гераскевич

Сноубординг:

Аннамари Данча

Прыжки на лыжах с трамплина:

Виталий Калиниченко, Евгений Марусяк

Фигурное катание:

Кирилл Марсак

Вместе со спортсменами на Игры отправятся 42 тренера, врачи, массажисты и представители технического персонала и 15 членов штаба национальной сборной команды Украины.

Когда состоятся Олимпийские игры?