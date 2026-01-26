В состав официальной делегации вошли 103 человека. В целом Украина будет соревноваться в 11 видах спорта, пишет НОК.
Кто выступит от Украины на Олимпийских играх-2026?
Олимпийские лицензии получили 46 спортсменов – четыре года назад в Пекине мы имели ровно такое же количество атлетов.
Украинские атлеты на Олимпиаде-2026
Биатлон:
Богдан Борковский, Антон Дудченко, Тарас Лесюк, Виталий Мандзин, Дмитрий Пидручный, Елена Городна, Юлия Джима, Кристина Дмитренко, Александра Меркушина, Дарья Чалык
Горнолыжный спорт:
Дмитрий Шепюк, Анастасия Шепиленко
Лыжное двоеборье:
Дмитрий Мазурчук, Александр Шумбарец
Лыжные гонки:
Дмитрий Драгун, Александр Лисогор, Дарья Мигаль, Анастасия Никон, Елизавета Ноприенко, София Шкатула
Санный спорт:
Богдан Бабура, Игорь Гой, Антон Дукач, Назарий Качмар, Андрей Мандзий, Даниил Марциновский, Александра Мох, Елена Смага, Елена Стецкив, Юлианна Туницкая
Фристайл:
Ян Гаврюк, Дмитрий Котовский, Максим Кузнецов, Александр Окипнюк, Ангелина Брыкина, Нелли Попович, Диана Яблонская, Оксана Яцюк, Екатерина Коцар
Шорт-трек:
Олег Гандей, Елизавета Сидорко
Скелетон:
Владислав Гераскевич
Сноубординг:
Аннамари Данча
Прыжки на лыжах с трамплина:
Виталий Калиниченко, Евгений Марусяк
Фигурное катание:
Кирилл Марсак
Вместе со спортсменами на Игры отправятся 42 тренера, врачи, массажисты и представители технического персонала и 15 членов штаба национальной сборной команды Украины.
Когда состоятся Олимпийские игры?
- Зимняя Олимпиада в Милане и Кортине стартует 6 февраля и продлится до 22 февраля.
- Впервые в программе будет ски-альпинизм, а всего будет разыграно 116 комплектов медалей.
- Наибольшие украинские надежды – на лыжную акробатику, биатлон, скелетон, конькобежный спорт.