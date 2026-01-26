До складу офіційної делегації увійшли 103 особи. Загалом Україна змагатиметься в 11 видах спорту, пише НОК.

Хто виступить від України на Олімпійських іграх-2026?

Олімпійські ліцензії здобули 46 спортсменів – чотири року тому у Пекіні ми мали рівно таку ж кількість атлетів.

Українські атлети на Олімпіаді-2026

Біатлон:

Богдан Борковський, Антон Дудченко, Тарас Лесюк, Віталій Мандзин, Дмитро Підручний, Олена Городна, Юлія Джима, Христина Дмитренко, Олександра Меркушина, Дарина Чалик

Гірськолижний спорт:

Дмитро Шеп'юк, Анастасія Шепіленко

Лижне двоборство:

Дмитро Мазурчук, Олександр Шумбарець

Лижні перегони:

Дмитро Драгун, Олександр Лісогор, Дарина Мигаль, Анастасія Нікон, Єлизавета Ноприєнко, Софія Шкатула

Санний спорт:

Богдан Бабура, Ігор Гой, Антон Дукач, Назарій Качмар, Андрій Мандзій, Даниїл Марціновський, Олександра Мох, Олена Смага, Олена Стецків, Юліанна Туницька

Фристайл:

Ян Гаврюк, Дмитро Котовський, Максим Кузнєцов, Олександр Окіпнюк, Ангеліна Брикіна, Неллі Попович, Діана Яблонська, Оксана Яцюк, Катерина Коцар

Шорт-трек:

Олег Гандей, Єлизавета Сидьорко

Скелетон:

Владислав Гераскевич

Сноубординг:

Аннамарі Данча

Стрибки на лижах з трампліна:

Віталій Калініченко, Євген Марусяк

Фігурне катання:

Кирило Марсак

Разом зі спортсменами на Ігри вирушать 42 тренери, лікарі, масажисти та представники технічного персоналу і 15 членів штабу національної збірної команди України.

Коли відбудуться Олімпійські ігри?