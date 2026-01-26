До складу офіційної делегації увійшли 103 особи. Загалом Україна змагатиметься в 11 видах спорту, пише НОК.
Хто виступить від України на Олімпійських іграх-2026?
Олімпійські ліцензії здобули 46 спортсменів – чотири року тому у Пекіні ми мали рівно таку ж кількість атлетів.
Українські атлети на Олімпіаді-2026
Біатлон:
Богдан Борковський, Антон Дудченко, Тарас Лесюк, Віталій Мандзин, Дмитро Підручний, Олена Городна, Юлія Джима, Христина Дмитренко, Олександра Меркушина, Дарина Чалик
Гірськолижний спорт:
Дмитро Шеп'юк, Анастасія Шепіленко
Лижне двоборство:
Дмитро Мазурчук, Олександр Шумбарець
Лижні перегони:
Дмитро Драгун, Олександр Лісогор, Дарина Мигаль, Анастасія Нікон, Єлизавета Ноприєнко, Софія Шкатула
Санний спорт:
Богдан Бабура, Ігор Гой, Антон Дукач, Назарій Качмар, Андрій Мандзій, Даниїл Марціновський, Олександра Мох, Олена Смага, Олена Стецків, Юліанна Туницька
Фристайл:
Ян Гаврюк, Дмитро Котовський, Максим Кузнєцов, Олександр Окіпнюк, Ангеліна Брикіна, Неллі Попович, Діана Яблонська, Оксана Яцюк, Катерина Коцар
Шорт-трек:
Олег Гандей, Єлизавета Сидьорко
Скелетон:
Владислав Гераскевич
Сноубординг:
Аннамарі Данча
Стрибки на лижах з трампліна:
Віталій Калініченко, Євген Марусяк
Фігурне катання:
Кирило Марсак
Разом зі спортсменами на Ігри вирушать 42 тренери, лікарі, масажисти та представники технічного персоналу і 15 членів штабу національної збірної команди України.
Коли відбудуться Олімпійські ігри?
- Зимова Олімпіада у Мілані та Кортіні стартує 6 лютого і триватиме до 22 лютого.
- Вперше у програмі буде скі-альпінізм, а загалом буде розіграно 116 комплектів медалей.
- Найбільші українські сподівання – на лижну акробатику, біатлон, скелетон, ковзанярський спорт.